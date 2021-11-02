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Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi

Son dakika: Uruguay’da temmuz ayında yakalanarak tutuklanan ‘Çiftlik Bank’ davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, Türkiye'ye iade edildi.

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi
Ekleme: 2.11.2021 - 18:29 Güncelleme: 2.11.2021 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi
Binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da ağabeyi olan Fatih Aydın için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alındı.

Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri tarafından Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK194 sefer sayılı uçağıyla 12 saat süren yolculuğun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a Havalimanı'na getirilen Aydın, İstanbul Havalimanı polisi tarafından uçağın altından alınarak giriş işlemlerinin yapılması için havalimanı D kapısında giriş işletmelerinin yapılmasından sonra kakarakoluna getirilmesi beklemiyor.

Fatih Aydın'ın daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi
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