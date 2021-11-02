CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin başını çektiği çukur medyasının TÜGVA'ya karşıbaşlattığı kirli algı operasyonları devam ediyor.FİRARİ AJANIN TWEETLERİYLE TÜGVA'YA SALDIRDILARYurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili vebağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan'ın THY ile TÜGVA arasındaki protokolü kirli para aklamagibi gösterdiği tweetini haber yapan sözde gazeteler, "THY'den Selman Öğüt'ün projesiiçin TÜGVA'ya bin 500 tane ücretsiz uçak bileti" haberiyle TÜGVA'ya saldırdılar.AYIP VE SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERMEK ART NİYETLİDİRTürkiye Gençlik Vakfı, çukur medyasında çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sonderece doğal, normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp vesuçmuş gibi gösterilmeye çalışması art niyetlidir.Türkiye Gençlik Vakfı, kamuoyunu bilgilendirme maksadını aşan ve iftiraya varanhaber ve yorumlarla ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır " ifadelerine yer verildiİşte TÜGVA'dan yapılan açıklama;Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin entelektüel kapasitesini artırmak içingerçekleştirdiğimiz Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı'nda birbirinden yetenekli ancakimkanları olmayan Anadolu gençlerinin gelişimi için çalışmaktan ve bu gençleridesteklemekten onur ve şeref duyarız.Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı kurumlarından biri olan Türk Hava Yolları'nın (THY) projemize,yapılan protokolle destek vermesi üezrinden başlatılan karalama kampanyası projemizin nekadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.ÇUKUR MEDYASINA SİVİL TOPLUM DERSİAyrıca şunu da belirtmek isteriz ki; sivil toplum kuruluşlarının kamu ve özel sektörle işbirliğiyapması tüm dünyada ve Türkiye'de yapılmakta ve teşvik edilmektedir Son derece doğal,normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve suçmuş gibi gösterilmeyeçalışması art niyetlidir. Türkiye Gençlik Vakfı, kamuoyunu bilgilendirme maksadını aşan veiftiraya varan haber ve yorumlarla ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır.Türkiye Gençlik Vakfı olarak Anadolulu gençlerin eğitimine daha fazla destek vermeye devamedeceğiz.