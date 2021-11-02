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Beyaz Gazete
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CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun 43 bin 307 lira ödemesi kararlaştırıldı. Tazminat üniversite öğrencilerine burs olarak ödenecek.

CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin
Ekleme: 2.11.2021 - 11:32 Güncelleme: 2.11.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı çukur medyasına TÜGVA'dan sivil toplum dersi: Bilmiyorsanız öğrenin

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin başını çektiği çukur medyasının TÜGVA'ya karşı
başlattığı kirli algı operasyonları devam ediyor.

FİRARİ AJANIN TWEETLERİYLE TÜGVA'YA SALDIRDILAR

Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve
bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan'ın THY ile TÜGVA arasındaki protokolü kirli para aklama
gibi gösterdiği tweetini haber yapan sözde gazeteler, "THY'den Selman Öğüt'ün projesi
için TÜGVA'ya bin 500 tane ücretsiz uçak bileti" haberiyle TÜGVA'ya saldırdılar.

AYIP VE SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERMEK ART NİYETLİDİR

Türkiye Gençlik Vakfı, çukur medyasında çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Son
derece doğal, normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve
suçmuş gibi gösterilmeye çalışması art niyetlidir.
Türkiye Gençlik Vakfı, kamuoyunu bilgilendirme maksadını aşan ve iftiraya varan
haber ve yorumlarla ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır " ifadelerine yer verildi

İşte TÜGVA'dan yapılan açıklama;

Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin entelektüel kapasitesini artırmak için
gerçekleştirdiğimiz Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı'nda birbirinden yetenekli ancak
imkanları olmayan Anadolu gençlerinin gelişimi için çalışmaktan ve bu gençleri
desteklemekten onur ve şeref duyarız.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı kurumlarından biri olan Türk Hava Yolları'nın (THY) projemize,
yapılan protokolle destek vermesi üezrinden başlatılan karalama kampanyası projemizin ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

ÇUKUR MEDYASINA SİVİL TOPLUM DERSİ

Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki; sivil toplum kuruluşlarının kamu ve özel sektörle işbirliği
yapması tüm dünyada ve Türkiye'de yapılmakta ve teşvik edilmektedir Son derece doğal,
normal ve sivil toplumun ruhunda olan bir işbirliğinin ayıp ve suçmuş gibi gösterilmeye
çalışması art niyetlidir. Türkiye Gençlik Vakfı, kamuoyunu bilgilendirme maksadını aşan ve
iftiraya varan haber ve yorumlarla ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Türkiye Gençlik Vakfı olarak Anadolulu gençlerin eğitimine daha fazla destek vermeye devam
edeceğiz.
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