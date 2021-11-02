Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!

İstanbul Beylikdüzü'nde inanılmaz anlar yaşandı. Markette alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini 'Maskenizi takın' diye uyardı. Bunun üzerine ortalık karıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı

İnanılmaz olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı.İddiaya göre, alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini maske takmadığı için uyarmak istedi.Maskesiz kadının bu uyarıya sert bir şekilde cevap vermesinin ardından tartışma başladı.Sözlü şekilde başlayan tartışma, kadınların kavgasına dönüştü. Yaşanan gerginlik, marketteki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.