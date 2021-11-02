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“Bekar erkek giremez” cinayeti! Döve döve öldürdüler

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan Burhanettin Okyay, üniversite öğrencisi komşusu Simge A.’nın sevgilisi Emre A. ve arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü. Öldürülen Okyay’ın, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana bekar erkek girmesini istemediği ve bu nedenle de genç kızın sevgilisi ile sık sık tartıştığı ortaya çıktı. Okyay’ı darp ederek ölümüne neden olduğu belirlenen 4 şüpheli, asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

“Bekar erkek giremez” cinayeti! Döve döve öldürdüler
Ekleme: 2.11.2021 - 15:10 Güncelleme: 2.11.2021 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
“Bekar erkek giremez” cinayeti! Döve döve öldürdüler
Kan donduran cinayet İstanbul Çekmeköy'de 29 Ekim Cuma günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre 56 yaşındaki Burhanettin Okyay ve üniversitesi öğrenci genç kız Simge A. aynı apartmanda yaşıyordu. İddiaya göre Okyay ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana bekar erkek girmesini istemiyordu ve bu nedenle de sık sık genç komşusu Simge A.'nın erkek arkadaşı Emre A. ile tartışma yaşıyordu.

UYARMASI İÇİN KIZINI GÖNDERMİŞ

Olay günü Emre A. yine kız arkadaşının evine geldi. Genç çiftin birlikte vakit geçirdikleri sırada Okyay'ın oğlu ve kızı kapılarını çaldı. Taraflar arasına aynı sebepten tartışma yaşandı. Duruma öfkelenen Emre A., telefonla arkadaşlarını arayarak bulunduğu apartmana çağırdı.

4'E TEK YAKALAYIP ÖLDÜRMÜŞLER

Apartmanın girişinde beklemeye koyulan Emre A., Onur A. (26), Yasin S. (21) ve Yasin M. (17) eve geldiğini gördükleri Burhanettin Okyay'a saldırmaya başladı. Grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğrayan iki çocuk babası, olay yerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki adam, doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Okyay'ın ölümüne ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamı darp ettiğini belirledikleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Emre A.'nın farklı suçlardan 17, Onur A.'nın 26 ve Yasin S.'nin 3 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne alınan Yasin M.'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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