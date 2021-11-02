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Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme

Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 21,7'lik bir büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sırada yer aldı. IMF, Dünya Bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için daha önce yaptıkları büyüme tahminlerini yükselterek revize etti.

Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme
Ekleme: 2.11.2021 - 08:50 Güncelleme: 2.11.2021 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme
AK Parti'nin 'Haftalık Analiz Gündemi' raporunda verilen bilgilere göre IMF 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,8'den 9'a,Dünya Bankası yüzde 5'ten 8,5'e, Standard Poor's, yüzde 6,1'den 8,6'ya,Fich Ratings yüzde 7,9'dan 9,2'ye, Moody's yüzde 5'ten 6'ya, Unicredit de yüzde 7,5'ten 9,7'ye çıkardı.

TÜRKİYE'DEN EZBER BOZAN BÜYÜME

Bütçe açığının milli gelire oranı, pandemi döneminde verilen sosyal destekler ve azalan vergi gelirlerine rağmen, önde gelen ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha başarılı pozisyonda olduğunu gösterdi. Türkiye'de bütçe açığı Yüzde 3,4 olurken ABD'de bütçe açığı 14.9, İngiltere'de 14.2, Japonya'da 12.6, Fransa'da 9.2 ve Almanya'da 4.2 seviyelerinde seyrediyor.

Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyonyüzde 1,2'den yüzde 2,4'e Euro Bölgesi'nde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,4'e, İngiltere'de son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 3,8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye ise Kovid 19 salgınının yol açtığı küresel krizi rağmen enerji ve gıda başta olmak üzere her türlü tedbiri alarak krizlerden en az etkilenen ülke konuma geldi. Başkan Erdoğan G-20 zirvesinde Türkiye'nin ezber bozan büyümesini yaptığı görüşmelerde dile getirdi.

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