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Beyaz Gazete
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Barış Terkoğlu'ndan Diyanet üzerinden 'Atatürk' provokasyonu! İşte yalanını ortaya çıkartan görüntü

Tetikçi gazeteci Barış Terkoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alarak "Diyanet İşleri Başkanı istediği kadar anmasın, değiştiremeyeceği bir gerçek var: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Atatürk kurdu. Ama o Atatürk'ün adını anmadı" dedi. Terkoğlu'nu Ali Erbaş'ın konuşmaları yalanladı. İşte tetikçi gazetecinin yalanını ele veren o görüntüler.

Barış Terkoğlu'ndan Diyanet üzerinden 'Atatürk' provokasyonu! İşte yalanını ortaya çıkartan görüntü
Ekleme: 2.11.2021 - 11:22 Güncelleme: 2.11.2021 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Barış Terkoğlu'ndan Diyanet üzerinden 'Atatürk' provokasyonu! İşte yalanını ortaya çıkartan görüntü
CHP yandaşı haberleriyle bilinen tetikçi gazeteci Barış Terkoğlu, Atatürk üzerinden kirli bir provokasyona soyunarak Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ü anmadığını iddia etti.
Terkoğlu, 'Diyanet İşleri Başkanı istediği kadar anmasın, değiştiremeyeceği bir gerçek var: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Atatürk kurdu. Ama o Atatürk'ün adını anmadı' dedi.

YALANI İFŞA EDEN GÖRÜNTÜ

Terkoğlu'nu yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmaları yalanladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 29 Ekim'de Azerbaycan ziyareti kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş okulda yaptığı konuşmasına Cumhuriyet Bayramının 98'inci

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okulda yaptığı konuşmasına Cumhuriyet Bayramının 98 inci yıldönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet dileyerek başladı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını kaydetti.
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Barış Terkoğlu'ndan Diyanet üzerinden 'Atatürk' provokasyonu! İşte yalanını ortaya çıkartan görüntü
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