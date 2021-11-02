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Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı!
Ekleme: 2.11.2021 - 15:16 Güncelleme: 2.11.2021 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı!
Bakan Koca açıklamasında: '16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

Buna göre;

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.


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Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı!
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