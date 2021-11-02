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Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

Kamerun'dan 9 aylıkken gelen yapışık ikizler Elizabeth ve Mary, Türkiye'de 27 saat süren ameliyat ile ayrıldı. İkizler, 7 ay süren tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu.

Ekleme: 2.11.2021 - 13:55 Güncelleme: 2.11.2021 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu
Kamerun'da geçen yıl Temmuz ayında dünyaya gelen Caroline ve Richard Akwe çiftinin siyam ikizleri Elizabeth ve Mary kalçalarından birbirine yapışıktı.
Kız çocuklarının, omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yerleri bulunuyordu.
Kamerun Cumhurbaşkanlığı'nın üstelendiği tedavi süreciyle yapışık ikizler 9 aylıkken İstanbul'a getirildi.

İkizler, Üsküdar Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yedi aylık tedavi süreci içerisinde çok sıkı bir tanı, operasyon ve tedavi süreci yürütüldü.

Tedavileri tamamlanan siyam ikizleri bugün hastanede taburcu edildi.

'KIZLARIMIN DOKTOR OLMASINI İSTİYORUM VE BU VAKALARI TEDAVİ ETMELERİNİ İSTİYORUM'
Baba Richard Akwe, “Çok mutluyum, ayrılabildiler, omurgalarından yapışıktılar ve tanrıya şükürler olsun sağlıklılar. Çocuklarımın burada gördüğü tedaviden çok mutluyum. Kamerun'da bu duruma çok rastlanıyor. Kızlarımın doktor olmasını istiyorum ve bu vakaları tedavi etmelerini istiyorum' dedi.

Anne Caroline Akwe ise, “İlk önce tabi ki şoktu bunu öğrendiğimde. Ama şimdi ayrıldıktan sonra çok çok mutlu olduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum' şeklinde konuştu.

“ZAMAN KAYBINA HİÇ TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTU'

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak, “Bir fizik tedavi yapılacak, birleşik bir ürogenital sistem vardı, sindirim sistemi vardı, sinir sistemi vardı. Şimdi bunlar ayrıldı, bunların normal halde çalışması için bir çalışma var, bundan sonraki işler daha kolay ama en büyük iş buydu. Zordu bu çok sık karşılaşılan bir durum değil.

Çok nadir görülen bir anomali ve birleşik organlar var. Sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, mesane, hepsinin ayrılması ve uzun bir ameliyat.

Her bir ameliyat aslında bir sistemin ayrılması ve büyük ameliyat. 4-5 büyük ameliyat, anestezi altında yapılıyor. Ondan sonraki süreçte, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci o yüzden çok önemliydi.

O yüzden her şey düşünülerek, en iyi, en kötüsü düşünülerek bütün hazırlıklar yapıldı. Ona göre her şey, pompalar, monitörler, ilaçlar hazırlandı. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yoktu.

Herkes hazır bekledi, ameliyatın da ne kadar süreceği belli değildi. Çünkü 27. saatte bitti ve ondan sonra bizim yoğun bakım süreci başladı' şeklinde konuştu.
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