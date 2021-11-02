'Artık yüzümüzü Türkiye'ye döndük' deyip dikkat çeken açıklamalar yaptı

Milletvekili Ermuti, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iç ve dış meselelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.İki ülkenin ilişkilerinden memnuniyetini dile getiren Ermuti, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Ankara, Filistin konusunda bizi destekliyor. Türkiye, Ürdün konusunda olumlu ve takdir edilesi bir tutuma sahip. Son zamanlarda iki ülke arasında yapılan ticaret anlaşmaları da bunun bir kanıtı." dedi.Ülkesinin geleneksel ittifaklarındaki değişime ve Türkiye'ye yönelişine işaret eden Ermuti, birden çok ittifaktan ve herkesle iletişim kanallarının açık olmasından yana olduğunu kaydetti.Ermuti, Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerine en çok destek veren ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti."BAŞARISIZ DIŞ POLİTİKA" İTİRAFI!Milletvekili Ermuti, Ürdün hükümetini dış politikada başarısız bulduğunu belirterek, "Siyonist düşman tüm yasaları ihlal ediyor, Filistin topraklarında suçlar işliyor. Buna karşın bizim tek bir tutumumuz olmadı; İsrail büyükelçisi çağrılmadı veya sınır dışı edilmedi." diye konuştu.İsrail'den hesap sorulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine üye ilk Arap ülkesi olma özelliklerinin kullanılmadığını ifade eden Ermuti, "Siyasi ve diplomatik olarak öne çıkamadık; medyada başarısız olduk. Siyonistler tehdit ediyor. Ürdün'ü savunmak için yükselen bir ses duyamadım." ifadelerini kullandı.Ermuti, İsrail'le gaz ve Vadi Arabe anlaşmalarının iptali için Mecliste imza topladıklarını ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını dile getirdi."Bir gün olsun Ürdün'ün yanında durmamış bir rejime nasıl elimizi uzatıyoruz? Ayrıca bu rejim suçlar işledi; halkını öldürdü. Onunla iletişim kanalları mı açalım? Neden?" diye konuştu."ÜLKEMİ SAVUNUYORUM"Ermuti, kendisini muhalif değil bir vatandaş olarak tanımladığını belirterek, "Ben ülkemi savunuyorum. Reform sürecinde ve hükümetin kararlarında kusurlar görüyorum. Bu yüzden de bunlara itiraz ediyorum." dedi.Eleştirilerinin kişilerle ilgili olmadığını kaydeden Ermuti, "Bugün şiddetle muhalefet ediyorum. Ancak yarın hükümet, ülkeye ve vatandaşa hizmet eden, haklarını koruyan, kurumları ve hukuk devletini güçlendiren sağlam ve olumlu bir adım atarsa bunu destekleriz. Muhalefet görecelidir." ifadelerini kullandı.