  • USD: 9,53 - 9,55
  • EURO: 11,02 - 11,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arnavutluk Başbakanı: AB üyesi yapılmazsak Kosova ile birleşiriz

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği'ne üye yapılmadıkları takdirde, Kosova ile birleşebileceklerini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı: AB üyesi yapılmazsak Kosova ile birleşiriz
Ekleme: 2.11.2021 - 10:00 Güncelleme: 2.11.2021 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Arnavutluk Başbakanı: AB üyesi yapılmazsak Kosova ile birleşiriz
23 Haziran 2013 tarihinden beri Arnavutluk'ta Başbakanlık görevini yürüten Edi Rama, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini tehdit etti.

'Büyük Arnavutluk'un' mümkün olabileceğini belirten Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda tarihi bir karar alacaklarını açıkladı.

'AB ÜYESİ YAPILMAZSAK KOSOVA İLE BİRLEŞİRİZ'

Rama, üye yapılmadıkları takdirde Kosova ile Arnavutluk'un birleşme olasılığının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Rama, Alman medyasına verdiği mülakatta Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar politikasına ilişkin soruları da yanıtladı.

KOSOVA VE ARNAVUTLUK'UN BİRLEŞMESİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Balkanlarda gerçekleşebilecek sınır değişikliklerinin konusu, Slovenya Başbakanı Janez Janşa tarafından hazırlandığı iddia edilen gizli taslak ile yeniden gündeme gelmişti.

AB Komisyonu tarafından varlığı yalanlanan belgede, Kuzey Makedonya'nın bir bölümü ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Barış Terkoğlu'ndan Diyanet üzerinden 'Atatürk' provokasyonu! İşte yalanını ortaya çıkartan görüntü
PKK elebaşları bir bir dökülüyor: AB'yi ifşa edip CHP'ye 'Aferin' çektiler
Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 43 bin 307 lira tazminat ödeyecek! Üniversite öğrencilerine burs verilecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında acı gerçek! Babannesi İstanbul'da satıldı
AK Parti, 'tezkerede' CHP'nin peşini bırakmıyor! 'Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'lileştirme yolunda bir adım daha attı'
İBB'den el koyduğu arsaya karşılık skandal teklif! Nasreddin Hoca fıkrası gerçek oldu
Arnavutluk Başbakanı: AB üyesi yapılmazsak Kosova ile birleşiriz
Emeklilere emlak vergisi müjdesi! Eğer bu yıl emekli olduysanız...
CHP'nin seçim analizi: İyi Parti ile oylarımız cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor
İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon devrildi, Trafik kilitlendi! İşte ilk görüntüler...
“Eğit-donat” projesini PKK/PYD’yi desteklemek için kullanan ABD şimdi DEAŞ’ı eğitip donatıyor!
Sosyal medyada görülmemiş dilencilik! Twitch yayıncısı Didem Şener 'kist ameliyatı olacağım' deyip göğüslerini büyüttü
FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 kişi için gözaltı kararı
Rus ajanlarına MİT tokadı!
Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...
Milyonlarca kişi için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Millet İttifakı'nda 'tezkere' krizi büyüyor! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'İHANET' savunması
ABD'de Biden'a, Türkiye'ye F-16 satılamaz baskısı
Ankara'da korkunç olay! Eski eşini silahla vurup, bıçaklayarak öldürdü
Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Altın fiyatları tokat gibi vurdu! Kasımda “patlar” deniliyordu! Yatırımcı kafayı yiyecek! 14-18-24 ayar altın bilezik ve gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları tokat gibi vurdu! Kasımda “patlar” deniliyordu! Yatırımcı kafayı yiyecek! 14-18-24 ayar altın bilezik ve gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması

Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması

Fethiye’de denizde vahşet! Su samuru tüfekle öldürüldü

Fethiye’de denizde vahşet! Su samuru tüfekle öldürüldü

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı