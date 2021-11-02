Arnavutluk Başbakanı: AB üyesi yapılmazsak Kosova ile birleşiriz

23 Haziran 2013 tarihinden beri Arnavutluk'ta Başbakanlık görevini yürüten Edi Rama, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini tehdit etti.'Büyük Arnavutluk'un' mümkün olabileceğini belirten Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda tarihi bir karar alacaklarını açıkladı.Rama, üye yapılmadıkları takdirde Kosova ile Arnavutluk'un birleşme olasılığının çok yüksek olduğunu dile getirdi.Rama, Alman medyasına verdiği mülakatta Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar politikasına ilişkin soruları da yanıtladı.Balkanlarda gerçekleşebilecek sınır değişikliklerinin konusu, Slovenya Başbakanı Janez Janşa tarafından hazırlandığı iddia edilen gizli taslak ile yeniden gündeme gelmişti.AB Komisyonu tarafından varlığı yalanlanan belgede, Kuzey Makedonya'nın bir bölümü ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.