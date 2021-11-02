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Altın fiyatları tokat gibi vurdu! Kasımda “patlar” deniliyordu! Yatırımcı kafayı yiyecek! 14-18-24 ayar altın bilezik ve gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Milyonlarca vatandaşın gün içinde alım satımını yaptığı altın fiyatları tokat etkileri yarattı. Kasım ayında düşeceği tarafında çıkan iddialara karşılık olarak zirveye çıkan altın; görenleri şok içinde bıraktı. Birçok vatandaş kuyumcunun kapısından eli boş döndü. Bununla eş güdümlü altın almanın bundan sonra olası olmadığı da açıklandı! Altın fiyatlarını dikkatle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım hedefli altın satın alabilmek isteyen ya da özel zamanlarda sevdiklerine altın alabilmek isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" Sorusunu incelemeye koyuldu. Altın bugün 551 TL civarında güne başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Ekleme: 2.11.2021 - 11:07 Güncelleme: 2.11.2021 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları tokat gibi vurdu! Kasımda “patlar” deniliyordu! Yatırımcı kafayı yiyecek! 14-18-24 ayar altın bilezik ve gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları yukarıya yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 551 TL'de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım gerçekleştirmek isteyenler doğrultusundan merak hususu oldu. Geçtiğimiz zamanlarda yaşanan döviz kurları farklılıklarından kaynaklı altın fiyatları bir anda yükselişe geçmişti. Yatırımcısı ise altının daha çok yükselmeyeceğini düşünerek bozdurmak istedi. Yavaş yavaş düşüşe geride bıraktığımız altın, şimdi tekrar yükselmeye başladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bütün detaylar…

ALTINDA ÖNEMLİ VİRAJ ÇARŞAMBA

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yeni haftanın ilk saatlerinde 1783-1784 dolar fiyat seviyelerinde başlayan ons altın için bu hafta en önemli viraj çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ardından Fed Başkanı Powell'ın basın açıklaması esnasındaki söylemleri olacak. Eğer Powell, bir önceki toplantıda varlık alım programının hızının azaltılmasına dair işaret ettiği kasım ayını, bu politika için bir başlangıç olarak belirtmez ise –yani bir önceki toplantıdaki net söyleminden ziyade Fed olarak biraz daha izlemede kalacaklarından bahsederse- piyasalarda özellikle emtia tarafında sert fiyat oynaklıkları görebiliriz. Bu oynaklıklar da muhtemelen ons altına yarar ve 1.800 dolar üzeri fiyatlar görebiliriz. Bu halde izlememiz gereken düzey 1.816 dolar direncinin aşılıp aşılmaması
olacaktır. Bu direncin aşılması halinda ons altın seyrinde bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Halihazırda gündemde olan küresel enflasyon kaygıları de esasen ons altının yükselme potansiyelini destekler nitelikte. Powell'ı bu tür bir söyleme itecek husus da şimdilik ABD ekonomisinin tam istihdam testini geçememe hali olacaktır. Powell, büyük ihtimalle hususşmasında varlık alım uygulaması hızının azaltılmasını gene tam istihdamın sağlanabilme koşuluna bağlayacaktır. Gram altında ise, bundan sonra 540 TL altı düzeyleri alım fırsatları amacıyla değerlendirmek gerekiyor. Dolar/TL kurunda 9.60 TL üzeri hareketlerin tekrar gelmesi mümkünlüğü karşısında gram altında 560 TL üzeri düzeyler tekrar görülebilir. Bu hale bir de ons altındaki yukarıda bahsettiğim senaryo gerçekleşirse 600 TL düzeylerinin görülmesine de hazırlıklı olmak lazım. Fakat tehlikelere karşılıklı daha korunaklı olmak amacıyla 540 TL hem de 535 TL altı
geri çekilmeler amacıyla tetikte olmak gerekliliğini düşünüyorum.

Altın yatırımcıları amacıyla kritik hafta

Altın yatırımcıları, bu hafta gerçekleşecek Fed, Avustralya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası toplantılarına odaklanırken Fed'in varlık alım programıyla alakalı kararı da bu hafta açıklaması bekleniyor. Altın fiyatları ise haftaya karışık bir seyirle başladı. Altın fiyatları, yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladı. Gram altın ise Dolar/TL'deki yüksek seviyelerin korunmasıyla 550 TL seviyesinde bulunuyor.
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