AK Parti, 'tezkerede' CHP'nin peşini bırakmıyor! 'Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'lileştirme yolunda bir adım daha attı'

AK Parti'nin Ana Muhalefet Partisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede öne çıkan hususlardan bazıları şöyle:*Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında 26 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulan "Irak ve Suriye Tezkeresi" AK Parti, MHP ve İyi Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmiştir. Tezkereye CHP ve HDP "hayır" oyu vererek, TSK'nın PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam etmesine karşı çıkmıştır.CHP HDP'NİN İSTEĞİNE GÖRE HAREKET EDİYOR*CHP 2019 yerel seçimlerinde ittifakın gizli ortağı olarak Millet İttifakı denklemine dâhil olan HDP'nin istek ve tutumlarına göre hareket etmektedir. CHP son dönemde HDP'nin kamuoyu önünde yaptığı çağrıları destekler nitelikte açıklamalar yapmakta ve politikalarını bu yönde geliştirmektedir. CHP tarafından Irak ve Suriye Tezkeresi bu bağlamda reddedilmiş ancak farklı gerekçeler ortaya atılarak dezenformasyonla kamuoyu yanıltmaya çalışılmıştır.*Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin tezkereye yönelik tutumunu, "Bu tezkere ülkemize yönelik sınır ötesi terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır.Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin amacı sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridoruna izin 7 vermemek ülkemize yönelik saldırıları kaynağında kurutmaktır. HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptı. CHP tehdit ediliyordu. Onurlu bir partinin ve liderin çıkıp siz kim oluyorsunuz diyerek HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Ama karşımızda böyle bir CHP yönetimi mevcut değildir. Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık. Hem demokrasimiz adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici hazin bir tablo." sözleriyle eleştirmiş ve CHP'nin HDP'ye yönelik tutumunu ortaya koymuştur.*Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla yönetim kadroları etkisiz hale getirilen PKK'nın güç kaybetmesi, HDP'nin söylem ve politikalarını sertleştirmekte ve ittifak ortaklarını bu eksende kararlar almaya zorlamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon yayınında "YPG bize mi saldıracak" sözleri akıllarda yerini korurken, CHP'nin tezkereye yönelik bugün ortaya koyduğu tutum, HDP üzerinden dolaylı olarak PKK/PYD'ye destek niteliğinde olmakla birlikte içinde bulundukları siyasi çıkmazı göstermektedir.*Kılıçdaroğlu CHP'si, partinin içine düştüğü bu durumu kamuoyu ve toplumdan gizleyebilmek adına yine dezenformasyon siyasetini devreye sokmaya çalışmış, tezkerede yabancı askerlerin ülkede bulunmasına ilişkin bulunan ibareyi çarpıtarak dikkatleri dağıtmaya çalışmıştır. Ancak ilgili kısmın daha önce kabul edilen tezkerelerde de bulunan rutin bir prosedürden ibaret olduğu, NATO unsurları ve müttefik unsurların olası bir durum hâlinde hareket kabiliyetinin kısıtlanmaması adına eklendiği bilinmektedir. CHP, 2015 ve 2020 yılları arasında evet oyu verdiği tezkerelerde de yer alan maddeyi bu kez farklı aksettirmeye çalışmış ancak durum kısa süre içerisinde ortaya çıkmıştır.HDP, CHP'Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI*PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak varlığını sürdüren HDP, "tezkerelere hayır" kampanyasını devam ettirmiştir. PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'taki varlığını sürdürmesi amacıyla tezkerenin mecliste kabul edilmemesine yönelik mevcut muhalefet partilerini "hayır" kampanyasına davet etmiştir. Bu oylamanın bir sınav mahiyetinde olduğunu söyleyen HDP, muhalefete yönelik tehditkâr söylemlerde bulunmuştur. CHP'yi büyük oranda etkisi altına alan HDP, gayri milli tavrını ittifak ortağına da aşılamış ve bu yolla CHP'nin Türkiye'nin ulusal güvenliğini engelleyici tavır göstermesine sebep olmuştur."BİRİNCİ TEZKEREYE EVET VERİP BUGÜNKÜ TEZKEREYE HAYIR DİYENİN DURUMU TARTIŞILIR"*HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, "Kimi muhalif partilerin bütün tespitlerimizi paylaştıktan ve sergilenen oyuna dikkat çektikten sonra tezkereye evet oyu vermiş olmaları kendileri açısından hazin bir sonuç, bir ibret vesikasıdır. Ne tarih ne Türkiye halkları bu siyasi riyakârlığı asla unutmayacak" sözleriyle tezkereye evet oyu veren ittifak ortakları İyi Parti'yi eleştirmiştir. Kılıçdaroğlu ise "Suriye ve Irak tezkerelerine 'Hayır' oyu vermelerine ilişkin, "Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem" değerlendirmesinde bulunmuş, üstü kapalı olarak ittifak ortağı İyi Partiyi ihanetle suçlamıştır. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?" ifadeleriyle karşılık vermiş, daha önceki Tezkere ile bu tezkere arasında süresi dışında bir fark olmadığını belirterek "birinci tezkereye evet verip bugünkü tezkereye hayır diyenin durumu tartışılır" demiştir. Böylelikle milli güvenliği ilgilendiren böylesine önemli bir meselede dahi Millet İttifakı'nın ortak bir görüntü sergileyemediği tekrar ortaya çıkmıştır.KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ HDP'LİLEŞTİRME YOLUNDA BİR ADIM DAHA ATTIGörülmektedir ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'lileştirme yolunda kayda değer bir adım daha atmıştır. Bununla birlikte CHP'nin tezkereye hayır kararına firari FETÖ mensupları da destek vermiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkereye yönelik açıklamalarını TSK'daki dönüşüm çerçevesinde ele alarak sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun gerekçesini aklama girişiminde bulunmuşlardır. Parti genel merkezi ve il başkanlıklarına mülteci meselesi üzerinden hiçbir hassasiyet gözetmeyerek "Sınır Namustur" pankartları açan Kılıçdaroğlu CHP'si, söz konusu Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG varlığını sonlandırmak için yapılan askeri operasyonlar olduğunda ise bu operasyonların bitirilmesi ve terörle mücadelenin sonlandırılması yönünde bir tavır sergileyerek riyakâr tutumunu yeniden gözler önüne sermiştir.CHP'nin tezkerelerle ilgili kronolojisi;• 2011 Libya tezkeresi: Hayır• 2012 Suriye tezkeresi: Hayır• 2013'de Irak-Suriye tezkeresi: Hayır• 2014 Irak-Suriye tezkeresi: Hayır• 2015 Irak-Suriye tezkeresi: Evet (Yabancı askerlere ilişkin madde var.)• 2016 Irak-Suriye tezkeresi: Evet (Yabancı askerlere ilişkin madde var.)• 2017 Irak-Suriye tezkeresi: Evet (Yabancı askerlere ilişkin madde var.)• 2018 Irak-Suriye tezkeresi: Evet (Yabancı askerlere ilişkin madde var.)• 2019 Suriye tezkeresi: Eve (Yabancı askerlere ilişkin madde var.)• 2020 Azerbaycan tezkeresi: Evet (Yabancı askerlere ilişkin madde yok.)• 2020 Irak-Suriye tezkeresi: Evet (Yabancı askerlere ilişkin madde var.)• 2020 Libya tezkeresi: Hayır