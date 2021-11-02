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Adana'da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar

Adana Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüne çıkan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı. Polis ekiplerinin de mühadele ettiği grupta, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar
Ekleme: 2.11.2021 - 14:02 Güncelleme: 2.11.2021 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Adana'da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar
Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı.

Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu.

Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı.

Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Adana'da polisin operasyon sonucu yakaladığı bir tır dolusu kaçak göçmenin karakola götürüldüğü sırada içlerinden bir grup mültecinin, güvenlik güçlerinden kaçmak isterken tel örgüleri atlayarak Adana Havalimanı'na girdiği anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin bugün gerçekleştirdiği operasyonda bir tır dolusu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, Şakirpaşa Polis Karakolu istikametine götürüldüğü sırada polisin elinden kaçan 10-15 mülteci, Uçak Mahallesi'nde tel örgüleri atlayıp Adana Havalimanı'na girerek aprona doğru koşmaya başladı.


Bu sırada iniş yapan özel bir uçağa doğru koşan grup, güvenlik güçlerinin geldiğini görünce ters istikamette kaçmaya başladı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, alana girenlerin uyruklarının araştırıldığı bildirildi.

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