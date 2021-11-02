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Beyaz Gazete
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ABD'de Biden'a, Türkiye'ye F-16 satılamaz baskısı

Erdoğan-Biden zirvesinde F-16'ların satışı yeniden gündeme gelirken, konuyla ilgili bir tepki de eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

ABD'de Biden'a, Türkiye'ye F-16 satılamaz baskısı
Ekleme: 2.11.2021 - 09:09 Güncelleme: 2.11.2021 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
ABD'de Biden'a, Türkiye'ye F-16 satılamaz baskısı
Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 krizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ardından ABD Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını açıklamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Bunun üzerine, F-35’ler için ödenen paranın F-16’ların alımı ve modernizasyonu için kullanabileceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 talebinin ABD’de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylemiş ve satışa olumlu baktığını ifade etmişti.

ABD'DE ÇOĞUNLUK BIDEN İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

ABD’de senatörlerin Başkan Joe Biden’a ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’ talepleri her geçen gün yoğunlaşırken, benzer bir açıklama da Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldi.

AMERİKA DÜŞMANLARINA UYGULANAN YASA HATIRLATMASI

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, daha gelişmiş F-35’ler için yapılan bir anlaşmanın iptal edilmesinin ardından Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçaklarını Türkiye’ye satmanın, Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası’nın (CAATSA) ihlali olacağını söyledi.

Yunanistan’ın devlet televizyonuna konuşan Pompeo,“Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA’yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalıdır. Hükümetin ABD yasalarına uyacağını umuyorum.” dedi.

41 KONGRE ÜYESİNDEN BİR MEKTUP DAHA

Öte yandan ABD Kongresi’nin 41 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Türkiye’ye F-16’ların satılmaması yönünde bir mektup gönderdi.
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