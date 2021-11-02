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2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

İkinci el otomobil fiyatları cep yaparken vatandaşlar sıfır arabalara yöneliyor. Sıfır otomobil fiyatları ise güncellenirken binlerce kişi son fiyatları merak ediyor. 2021 Kasım ayı sıfır otomobil fiyatlarını sizler için derledik! İşte Kasım ayı güncel araba fiyatları listesi...

Ekleme: 2.11.2021 - 14:03 Güncelleme: 2.11.2021 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...
2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatlarını binlerce kişi araştırıyor. Son güncel fiyat listesini ise sizler için derledik! İşte sıfır araba güncel fiyat listesi...

KIA Rio - 191 bin 900 lira

Citroen C3 - 202 bin 700 lira

Opel Corsa - 209 bin 900 lira

Seat Ibiza - 215 bin lira

Dacia Sandero - 218 bin lira

Toyota Corolla - 231 bin 200 lira

Peugeot 208 - 232 bin lira

Volkswagen Polo - 235 bin 300 lira

Skoda Scala - 266 bin 400 lira

Mercedes A200 - 570 bin lira

Alfa Romeo Guilia - 1.104.950 lira

BMW 118i - 561.800 lira
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