2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatlarını binlerce kişi araştırıyor. Son güncel fiyat listesini ise sizler için derledik! İşte sıfır araba güncel fiyat listesi...KIA Rio - 191 bin 900 liraCitroen C3 - 202 bin 700 liraOpel Corsa - 209 bin 900 liraSeat Ibiza - 215 bin liraDacia Sandero - 218 bin liraToyota Corolla - 231 bin 200 liraPeugeot 208 - 232 bin liraVolkswagen Polo - 235 bin 300 liraSkoda Scala - 266 bin 400 liraMercedes A200 - 570 bin liraAlfa Romeo Guilia - 1.104.950 liraBMW 118i - 561.800 lira