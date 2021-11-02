12 yaş altına aşı gelecek mi? Bakan Koca'dan net açıklama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bakan Koca, 12 yaş altına aşılama, tam kapanma, üçüncü doz BionTech aşı uygulaması ve okullardaki PCR taramasına dair merak edilenlere açıklık getirdi. Bakan Koca, 12 yaş altına aşılamanın şu an için gündemde olmadığını ifade ederken, tam kapanmanın da gündeme gelmediğini söyledi. Bakan Koca, üçüncü doz BionTech için ise yarınki Bilim Kurulu toplantısını işaret etti.Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"OKULLARDAKİ TARAMA SONUÇLARI ÇIKTI"Okullarda PCR taraması -Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak."YARIN BİLİM KURULU'NDA GÜNDEM KONUSU OLACAK"Üçüncü doz BionTech aşı uygulaması -Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır bilim kurulundan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın bilim kurulu gündeminde olacak."TEST İÇİN İHALESİ BAŞLADI"SMA hastalarıyla ilgili çalışmaDevletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz tüm Türkiye'de çok yakında başlamış olacağız. Test için ihalesi başladı. Önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Tüm Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak.SMA Bilim Kurulu'nun öngörüsü doğrultusunda bir genel yaklaşımda sergilenecek, alınan kararlar süreci ve yaklaşımımızı açıklayacağız."KAÇ KİŞİNİN ALINACAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK"Sağlık Bakanlığına atama yapılacak mı?Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde bir kaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır. Sabredelim uzamayacak.Asistan doktorların nöbetleri ile ilgili genelge gönderilmişti valiliklere. Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız. Sınav dahil uzmanlık sınavı eğitim dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız. Yapılacak çok şey var nitelikli klinik sayısını artırmak çalışma şartları dahil reform niteliğinde çalışma içinde olacağız."SÖZKONUSU OLMAYACAK"Kapanma yeniden gündeme gelir mi?Toplumda kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak."GÜNDEMİMİZDE YOK"Aşılamada yaş sınırı düşecek mi?"12 yaş altına aşı uygulaması gündemimizde yok" yanıtını verdi.