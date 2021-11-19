Vietnam'da Nusret'in taklidini yapan esnaf karakola götürüldü

Güney Asya ülkesi Vietnam'da, Nusret Gökçe'nin taklidini yapan esnafa yönelik yapılan gözaltı dünya gündemine oturdu.'YEŞİL SOĞAN BAE"Noodle (erişte) satıcısı Bui Tuan Lam, taze soğan serperken, Nusret'in tuz serpme taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.Lam, paylaştığı videonun gönderi kısmına kendini 'Yeşil Soğan Bae' notunu düştü. Videonun kısa sürede binlerce etkileşim alması, emniyet güçlerini harekete geçirdi.NUSRET'İN TAKLİDİNİ YAPINCA GÖZALTINA ALINDILam, dükkanına gelen ekipler tarafından gözaltına alınmak için karakola götürüldü.Gözaltına alınmasını nedeni ise ülkede Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge’deki Nusret restoranında yaptığı ziyaret olarak görüldü.VİETNAMLI BAKANIN NUSRET ZİYARETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİVietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan Nusr-Et restoranında çekilen görüntüleriyle eleştirilerin odağı olmuştu.Bakanın 1450 sterlinlik (19 bin lira) altın kaplama bifteği yerken çekilen görüntüleri ise ülkesinde tepki çekmişti.