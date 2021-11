TBMM'de AK Partili Özkan ile HDP'li Beştaş arasında 'Kürtçe' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ‘Kürtçe' tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı' ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eşitlik mücadelesi verdiklerini savunarak, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini hatırlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı' ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin öldürdüğü binlerce Kürt vatandaşımız var. Bunların hesabı verildi mi? Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı” ifadelerini kullandı.TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.CHP VE HDP'DEN 'YOLSUZLUK' İDDİASITBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.Partisinin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki gelişmeler hakkında verdiği öneri üzerine konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP'li 48 belediyeye kayyum atandığını, bu belediyelerin 'yolsuzlukların ve usulsüzlüğün' merkezi haline geldiğini ileri sürdü.Yolsuzlukların Sayıştay raporlarına da yansıdığını, ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesine 2016-2019 yıllarında iki kez üst üste atanan Vali Mustafa Yaman'ın adının da yolsuzluklara karıştığını iddia eden Taşçıer, bunların açığa çıkarılması için Meclis araştırmasını arz ettiklerini bildirdi.CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Mardin esnafını ziyaretlerinde hangi AK Parti'li siyasetçilere hediyeler verildiğine dair faturalar olduğunu belirterek, bu faturaları gösterdi. Özel, ayrıca merkeze alınmasına rağmen Yaman'ın neden hala görev yaptığını da sordu.'AK PARTİ YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYOR'AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, İçişleri Bakanlığı raporuna göre, görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili, belediye kaynaklarının terör faaliyetleri kapsamında kullanıldığı, belediyelerin çeşitli pozisyonlarına terör örgütü mensuplarının yerleştirildiği ve bu kişilerin belediye işlerini gereği gibi yerine getirmediğinin tespit edildiğini bildirdi. Çakır, ayrıca raporlarda belediye işleri aksatıldığı için kamunun zarara uğratıldığına dair çeşitli bulgulara da yer verildiğini belirtti.İlk günden bu yana, yapılan yolsuzlukların karşısında durmaya devam ettiklerini vurgulayan Çakır, 'Bu yoldan ayrılmayarak da durmaya devam edeceğiz. Haliyle, suçu kim işlerse işlesin, hangi siyasi partiden, görüşten olursa olsun, yasalar karşısında hesap vermeye mahkumdur. Dolayısıyla AK Parti, bugüne kadar yolsuzluklarla mücadeleye devam etmektedir. Görevini yapanlara da kimse ses çıkarmamaktadır. Görevini yapanı alkışlıyoruz.' diye konuştu.HDP: BELEDİYE BAŞKANLARINA AÇILAN DAVALAR SİYASİHDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yerinden söz alarak, kayyum atama kararlarının belediye işleriyle bir ilgisinin olmadığını ve kanunun alenen yok sayıldığını öne sürerek, HDP'li belediye başkanları hakkında açılan tüm davaların siyasi olduğunu iddia etti.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin, kuruluşundan bugüne yolsuzluklar, yasaklar ve yoksullukla mücadeleyi siyasetinin merkezi haline getirmiş bir parti olduğunu belirterek, 'Biz asla, bu ülkede hukuksuzluğa, yanlışa ve vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna tecavüz eden hiçbir kamu görevlisini savunmadık.' dedi.Özkan, konuyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:'Önce süreç tamamlanır, bütün tespitler yapılır ve haksızlık, hukuksuzluk, milletimizin hakkına, hukukuna tecavüz eden ne kadar iş ve eylem varsa tespit edildikten sonra bu çalışmalar yine yargının huzuruna çıkartılır. Mustafa Yaman hakkında hem 4488 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun çerçevesinde hem de kendi kurumundaki disiplin soruşturması devam etmektedir. Her iki soruşturmanın da AK Parti Grubu olarak takipçisiyiz. AK Parti Grubu'na yapılan haksız iftiraları da reddediyoruz, iade ediyoruz.'CHP'nin Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içindeki işletmeler ile esnafın sorunları hakkındaki grup önersi üzerine söz alan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, milletvekili olduğu 3 yılı aşkın sürede sorunları dile getirmesine rağmen Nevşehir'in sorunlarının hiçbirinin çözülmediğini savundu.Nevşehir Belediyesinin Cam İşleme Atölyesi Ekipmanları Alım Teslimi ile ilgili bir ihale şartnamesi olduğunu söylediği bir kağıt gösteren Sarıaslan, şartnamede 'Alınacak malzeme Murano Adası'ndan ithal edilmiş olmalıdır.' yazdığını ileri sürdü.Sarıaslan, bunu AK Parti'li bir iş insanının gönderdiğini ve durumu öğrendikten sonra Belediye Başkanı'nı aradığını, onun da durumu öğrenir öğrenmez müdahalede bulunduğunu ve gerekeni yapacağını söylediğini iddia etti.Belediye Başkanı soruşturma açsaydı bunu dile getirmeyeceğini öne süren Sarıaslan, bunların da hesabını soracaklarını söyledi.Sarıaslan, elindeki belgeyi de AK Parti Grup Başkanvekili'ne sunacağını belirtti. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün belgeleri istemesi üzerine Sarıaslan, elindeki kağıtları kendisine verdi.Açıkgöz, Belediye Başkanı ile telefonla görüştüğünü, şartnamede sehven yapılmış bir hata olduğunu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söylediğini kaydetti.Genel Kurul'da HDP ve CHP'nin grup önerilerinin yanı sıra İYİ Parti'nin muz ve limon üreticilerinin sorunları hakkındaki grup önerileri kabul edilmedi.