SGK'ya emeklilik başvurusu yapanlar yaşadı! Askerlik borçlanmasında 6181 TL, doğum borçlanmasında 8242 TL...

Ülkemizde erken emekliğin yolu doğum ve askerlik borçlanması ile açılıyor. Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenler eğer bu yıl bitmeden harekete geçerse avantajlı çıkacak.Borçlanma için daha az ödeme yapacak.Borçlanmada taban ve tavan tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen brüt asgari ücret 3 bin 577 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 38,16 lira ödüyor.1 aylık borçlanma tutarı ise bin 144 lira 80 kuruşun altında olamıyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor.NASIL DEĞİŞECEK?Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor.Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 20 bin 606 lira veriyor. Örneğin; brüt asgari ücret yüzde 25 artışla 4 bin 471 lira 88 kuruşa (net yaklaşık 3 bin 532 lira) çıkarsa, aylık en düşük borçlanma tutarı bin 431 liraya, 2 yıllık doğum borçlanması 34 bin 344 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 25 bin 758 liraya yükselecek.Doğum borçlanmasında 6 bin 868, askerlik borçlanmasında 5 bin 151 lira fark oluşacak.İKİNCİ FORMÜLBrüt asgari ücret yüzde 30 artışla 4 bin 650 lira 75 kuruşa (net yaklaşık 3 bin 673 lira) yükselirse, aylık en düşük borçlanma tutarı bin 488 liraya, 2 yıllık doğum borçlanması 35 bin 717 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 26 bin 788 liraya yükselecek.Doğum borçlanmasında 8 bin 242, askerlik borçlanmasında 6 bin 181 lira fark oluşacak.BORÇLANMADA EN DÜŞÜK TUTARLAR (TL)