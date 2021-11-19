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Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?

Bingöl’de şehit yakınına küfür ettiği için büyük tepki çeken İYİ Partili Lütfü Türkkan, partideki görevinden istifa ettikten sonra grup toplantısı da dahil olmak üzere hiçbir yerde görünmedi. Türkkan’ın bir anda ortadan kaybolmasının ardından gündeme bir iddia daha bomba gibi düştü. Söz konusu kulis bilgisine göre Türkkan'ın herhangi bir şekilde açıklama yapması veya bir demeç vermesi veya sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunması istenmiyor. Bu noktada da İP Genel Başkanı Meral Akşener'in bu yönde bir uyarıda bulunduğu kulislere yansıyan bilgiler dahilinde.

Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
Ekleme: 19.11.2021 - 15:09 Güncelleme: 19.11.2021 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan sessizliğe büründü. Ne meclise geliyor ne de partisinin grup toplantısına katılıyor.

Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Lütfü Türkkan'a konuşma yasağı getirdiği konuşuluyor. 

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kamuoyunda yoğun tepkiler söz konusu. İYİ Parti bu konunun daha fazla gündemde olmasını istemiyor. Türkkan'ın herhangi bir şekilde açıklama yapması veya bir demeç vermesi
veya sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunması istenmiyor.

Bu noktada da İP Genel Başkanı Meral Akşener'in bu yönde bir uyarıda bulunduğu kulislere yansıyan bilgiler dahilinde.

Artık Karma Komisyon'da fezleke. Bir yandan hukuki boyutu var bu olayın bir yandan da siyasi boyutu. Hukuki süreçle ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'ına gönderilmiş oradan Meclis
Başkanlığı'ına daha sonra da Karma Komisyon'a havale edilmişti. Karma Komisyon'un fezlekeyi öne çekme yetkisi bulunuyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Eğer bu yetkisini kullanır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar çıkması halinde Meclis Genel Kurulu aşaması olacak. Salt çoğunluk sağlanırsa
Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkmış olacak ki AK Parti ile MHP'nin bu noktada oylarının yeterli olduğunu söyleyelim.

AKŞENER ARKASINDA DURDU

Milletvekilliğinden istifa etmesi yönünde ve partisinin de ihraç yönünde bir karar alması gerektiği değerlendirmeler vardı. Ancak bu çağrıların İP cephesinde bir karşılık bulmadığını söyleyebiliriz. İP Genel Başkanı Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın arkasında durdu. Millet İttifakı ortağı CHP'den de yine Türkkan'a destekler geliyor. Bu süreçte çok üzerine gidildiğini düşünüyor CHP. Zaten Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olayı provokasyon olarak değerlendirmişti.
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Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
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