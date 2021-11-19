PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'de, terör örgütü PKK/YPG tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Binaya isabet eden top mermisi nedeniyle üç sivil hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de sivilleri hedef almaya devam ediyor.ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDIHalep’in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2’si çocuk 1’i kadın toplam 10 sivil ise yaralandı.Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMAHatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.MSB: TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDIMilli Savunma Bakanlığı (MSB) ise yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı." denildi.