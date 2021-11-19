  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'de, terör örgütü PKK/YPG tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Binaya isabet eden top mermisi nedeniyle üç sivil hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı
Ekleme: 19.11.2021 - 20:40 Güncelleme: 19.11.2021 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de sivilleri hedef almaya devam ediyor.

ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI
Halep’in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2’si çocuk 1’i kadın toplam 10 sivil ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB: TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı." denildi.
MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı
19 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!
Erzurum'da şiddetli deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan infografili yanıt
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış
Erzurum'da 5.1'lik deprem
'Binali Yıldırım'la fotoğrafımı paylaştığım için İBB işten attı'
Pensilvanya'da 'zehirlenme' paniği: FETÖ'cüler kapıları kapattı iletişim kesti!
Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
Türkiye'den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL'yi buluyor!
MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi
Küçük Müslüme'den acı haber geldi
Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'Türk Dünyası' haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bu harika bir fırsat...'
Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş erdemli bir kişi helalleşebiliriz
Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
Bacaklarını keserek öldürdü: Herkes seri kedi katilini arıyor

Bacaklarını keserek öldürdü: Herkes seri kedi katilini arıyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!