Pensilvanya'da 'zehirlenme' paniği: FETÖ'cüler kapıları kapattı iletişim kesti!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmiş olayın doğru olduğunadair birçok kanıt ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'inözel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmekiçin toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatler sonra açıklama yapmış ve videoyayınlamıştı.İLETİŞİMİ KESMEK İÇİN TELEFONLARI TOPLADILARGelen son haberlere göre, ihanet örgütü yayılan 'zehirlenme' iddiaları sonrası büyük panikyaşıyor. Üst düzey FETÖ'cüler sızan bilgiler sonrası örgüt içinde suçlayacak kimseyibulamayınca çareyi tüm telefonları toplatmakta buldu.TABAN UMUTSUZLUĞA KAPILDIBüyük korku yaşayan FETÖ'nün tabanı ise elebaşı Gülen'in 3 dakika 41 saniye yayınlananvideosunun eski olduğunu bildiği ve Cevdet Türkyolu'nun yeni video yayınlamaması sonrasıumutsuzluğa kapıldı.ELEBAŞININ DURUMU VAHİM KAPILAR KAPATILDIPensilvanyada kampa gelen ve kapıdan içeriye alınmayan FETÖ'cüler 'örgüt liderininsağlık durumunun nasıl olduğunu sorup, onu görmek istiyorlar' ancak kimse içerialınmadığı bildirildi.ÇELİŞKİLERLE DOLU VİDEOTerör örgütü üyelerinden uzun süre açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'inPensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerledolu bir video servis edildi.VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIElebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar'Fetullah Gülen zehirlnediği' iddialarını güçlendirdi.Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'ineski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı.Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonunilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görülüyor.Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığımektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SUİlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyorolması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yazaylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor.Elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasındasoğuk geçiyor. Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğukolması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.GÖRÜNTÜLER ESKİÖte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığıgörüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüstenöldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.ÖLDÜ İDDİALARI GÜÇLENDİÖrgütün elebaşı Gülen'in güncel bir görüntüsünü yayınlayaması montaj videolar ile tabanınıdiri tutmaya çalışması da 'Fetullah Gülen öldü' iddialarını güçlendirdi.