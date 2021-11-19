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Pensilvanya'da 'zehirlenme' paniği: FETÖ'cüler kapıları kapattı iletişim kesti!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu’nun bir adamı tarafından zehirlendiği iddia edilmiş olayın doğru olduğuna dair birçok kanıt ortaya çıkmıştı. Pensilvanya'daki ihanet örgütünde panik yaşanırken gelen son haberlere göre FETÖ'cü hainler kampta olan herkesin telefonunu topladı.

Pensilvanya'da 'zehirlenme' paniği: FETÖ'cüler kapıları kapattı iletişim kesti!
Ekleme: 19.11.2021 - 15:34 Güncelleme: 19.11.2021 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Pensilvanya'da 'zehirlenme' paniği: FETÖ'cüler kapıları kapattı iletişim kesti!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmiş olayın doğru olduğuna
dair birçok kanıt ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in
özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek
için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatler sonra açıklama yapmış ve video
yayınlamıştı.

İLETİŞİMİ KESMEK İÇİN TELEFONLARI TOPLADILAR

Gelen son haberlere göre, ihanet örgütü yayılan 'zehirlenme' iddiaları sonrası büyük panik
yaşıyor. Üst düzey FETÖ'cüler sızan bilgiler sonrası örgüt içinde suçlayacak kimseyi
bulamayınca çareyi tüm telefonları toplatmakta buldu.

TABAN UMUTSUZLUĞA KAPILDI

Büyük korku yaşayan FETÖ'nün tabanı ise elebaşı Gülen'in 3 dakika 41 saniye yayınlanan
videosunun eski olduğunu bildiği ve Cevdet Türkyolu'nun yeni video yayınlamaması sonrası 
umutsuzluğa kapıldı.

ELEBAŞININ DURUMU VAHİM KAPILAR KAPATILDI

Pensilvanyada kampa gelen ve kapıdan içeriye alınmayan FETÖ'cüler 'örgüt liderinin
sağlık durumunun nasıl olduğunu sorup, onu görmek istiyorlar' ancak kimse içeri
alınmadığı bildirildi.

ÇELİŞKİLERLE DOLU VİDEO

Terör örgütü üyelerinden uzun süre açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in
Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle
dolu bir video servis edildi.

VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Elebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar
'Fetullah Gülen zehirlnediği' iddialarını güçlendirdi.

Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in
eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı.

Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonun
ilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görülüyor.

Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı
mektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.

SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SU

İlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor
olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yaz
aylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor.

Elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında
soğuk geçiyor. Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk
olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı
görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten
öldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.

ÖLDÜ İDDİALARI GÜÇLENDİ
Örgütün elebaşı Gülen'in güncel bir görüntüsünü yayınlayaması montaj videolar ile tabanını
diri tutmaya çalışması da 'Fetullah Gülen öldü' iddialarını güçlendirdi.
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