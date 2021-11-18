MYP Lideri Yılmaz ' Faiz En Büyük Musibettir'

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik degil siyasi bir faiz ödedigini söyleyerek, “Faiz en büyük musibettir. Türkiye ne yazik ki ekonomik degil siyasi bir faiz ödüyor. Eger ülke de yatirim imkanlarini genisletmez, yatirim yapan insanlarin islerini kolaylastirici tedbirler almazsak ve siyaseten dünyaya güven veren bir tabloyu ortaya koyamazsak yüksek faiz belasi ile ugrasmaya devam ederiz. Kesinlikle faizdeki indirimler devam etmelidir” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yilmaz, gündeme iliskin degerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomik degil siyasi bir faiz ödedigini belirten Yilmaz, Faiz en büyük musibettir. Türkiye ne yazik ki ekonomik degil siyasi bir faiz ödüyor. Eger ülke de yatirim imkanlarini genisletmez, yatirim yapan insanlarin islerini kolaylastirici tedbirler almazsak ve siyaseten dünyaya güven veren bir tabloyu ortaya koyamazsak yüksek faiz belasi ile ugrasmaya devam ederiz. Türkiye gibi önemli ülkeler dis politika basta olmak üzere iç meselelerde demokratik anlayislari yargi ve hukuk üstünlügünü saglayamadiklarinda istikrarli bir para politikasi tesis edemezler. Gerek içeride gerek disaridan gelecek yatirimci her türlü siyasi baskidan uzak her türlü kolaylastirici güven ortamini mutlaka hissetmelidir. Ancak bu kosullarda daha uygun dip faizle daha üst seviye yatirimlara kavusabiliriz” ifadelerini kullandi.Faiz indiriminin iyi fakat yeterli olmadigini faizlerdeki indirimin devam etmesi gerektigini savunan Yilmaz, “Faiz indirimi hala yetersiz ve maalesef bankalarin kredi vermeme istegi birlikte düsünüldügünde yapilan indirimlerin de bir karsiligi olmuyor. Merkez bankasinin faizdeki indirimleri devam etmelidir” dedi.