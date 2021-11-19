Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Türkiye bu olaya kilitlendi

MÜGE ANLI'DA ARANAN YÖRÜK KIZI MÜSLÜME'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! TÜRKİYE BU OLAYA KİLİTLENDİYörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana gelmişti.Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.Sabah'ın haberine göre, Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor. sabah.com.trÖte ayndan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, 'Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık.Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz' dedi.Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.Öte yandan jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve izci ekiplerinin yanın sıra AKUT ekipleri de ara çalışmalarında önemli görev alıyor. Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor. sabah.com.trÇalışmalar titizlikle yürütülüyor. Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin kızı Müslüme ortadan kayboldu.Arama çalışmalarına, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları katıldı.Olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Küçük kızın bir yakını şu ifadeleri kullandı: 'Bakmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Kaç gün geçti. Biri almış götürmüş olabilir.... 'KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYORGülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.DİK YAMAÇLAR VE KUYULARA HALATLA İNİLİYORÇalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara, kuyulara halatlarla inerek tarama yapıyor. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik aranıyor. Müslüme'nin bulunması için bugün de arama- kurtarma ve kadavra köpekleri, dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmaları devam ediyor.Öte yandan aramalar sırasında, taş üzerinde saptanan kan izinin analiz sonucu beklenirken, jandarma ekipleri, köylülerin de ifadelerini alıyor. Çadırın bulunduğu alanın çevresindeki 20 kilometrelik bölgede hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.YÖRÜK KIZI MÜSLÜME İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDIAlınan bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya'nın Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. www.sabah.com.trMersin ve Adana'dan gelen AFAD ekipleri bugün Babadıl Deresi ve çevresindeki makilik alanda arama faaliyeti yürüttü.Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerde hem drone ve iz takip köpeği ile çalışma yaptı hem de halatla yamaçlardan indi.Tüm zorlu koşullara rağmen ekipler kör noktada kalan mağaraların bulunduğu bölgede detaylı arama yaptı.KÜÇÜK KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.Türkiye'nin durumunu merek ettiği küçük kızın sokakta yürüdüğü görülüyor.Bir başka videoda ise Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.