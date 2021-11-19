Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için Mansur Yavaş'ı öne sürecek
CHP ile İYİ Parti arasında kurulan HDP'nin de birkaç gün önceye kadar gizli destek verdiği Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş sürerken Kılıçdaroğlu kendisi cumhurbaşkanı adayıymış gibi hareket ediyordu. Ancak ortaklarını kendi ismi konusunda ikna edememe ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nu engellemek adına Mansur Yavaş'ı sahneye sürmeyi planlıyor. İşte Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adaylığında son dakika gelişmeleri...
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Millet İttifakı'nda görünen siyasetin haricinde kapalı kapılar ardından yaşanan gelişmeler en
kaliteli dizilere bile taş çıkartacak cinsten. Özellikle cumhurbaşkanı adaylığında yaşananlar
sürekli son dakika gelişmelerine ve flaş haberlere gebe. Cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyen
ve tüm hamlelerini bunun için yapan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olamama ihtimaline karşı da
hamlelerini kurguluyor.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU YERİNE ADAY OLMAK İSTİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde adı sürekli ön plana çıkan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş yerine cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Daha önce sık sık belediye
başkanlarının görevlerine devam etmeleri gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, dün de belediye
başkanlarına "Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz" diyerek bir kez daha önlerini kapatmış
oldu.
EKREM İMAMOĞLU İLE SOĞUK SAVAŞ SÜRÜYOR
Kılıçdaroğlu, Yavaş'tan daha çok Ekrem İmamoğlu ile çatışıyor. Ancak bu daha ziyade "soğuk
savaş" şeklinde sürüyor. İmamoğlu'nun ismini sürekli olarak popüler tutması için hamleler
yapması da CHP Genel Başkanı'nı rahatsız eden bir diğer konu.
KILIÇDAROĞLU'NUN CAN SİMİDİ: İMAMOĞLU'NA KARŞI YAVAŞ
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Tüm çabasını
ortaklarını ikna için kullanıyor. Ancak Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakması bu
ihtimali zorlaştırıyor. Millet İttifakı kulislerinden gelen son dakika bilgileri ortalığı daha da
hareketlendirecek.
CHP Genel Başkanı, son ana kadar kendisinin adaylığı için hamlelerini yapacak. Ancak bu
olmazsa; Mansur Yavaş'ı sahneye sürecek. Her ne kadar belediye başkanlarının adaylığına
sıcak bakmasa da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı sahneye sürüp
İmamoğlu'nu ekarte etmek istiyor.
BİR DİĞER GÜNDEM 3. İTTİFAK
Millet İttifakı'nda 3. ittifak depremi yaşanıyor. CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından
kurtulmaya çalışıyor. Kulislere göre HDP, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP seçime ittifak
halinde girecek.
Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurulması beklenen üçüncü ittifak hakkında ne
düşünüyor? Görüşmeler ne durumda? Tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
MUTABAKATA VARDILAR MI?
İşte o açıklamalardan satır başları;
Üçüncü ittifak senaryoları aslında Ankara'da uzun süredir konuşuluyor. HDP'den de
zaten geçtiğimiz aylarda üçünü yol çıkışını sık sık duyduk. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde
Türkiye İşçi Partisi yönetimi HDP genel merkezinde eş genel başkanlarla bir araya
geldiler. Bu senaryoyu o toplantıda detaylıca masaya yatırdılar. Üçüncü ittifak konusunda
iki partinin hemen hemen mutabakata vardığını söyleyebiliriz.
UZAK DEĞİLLER
Zaten TİP millet vekilleri de HDP'ye uzak isimler değiller. Geçtiğimiz seçimlerde HDP
listelerinden seçim yarışına girmiş daha sonra parlamentoya geldikten sonra da TİP'e
geçmişlerdi
KILIÇDAROĞLU SICAK BAKIYOR
TİP bu ittifak planları kapsamında geçtiğimiz günlerde de CHP genel merkezinde
Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmeleri oldu. Yine bu üçüncü ittifak ile ilgili görüşlerini
açıkladılar. 2023 stratejisi kapsamında önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılabilir konusu
yine Kılıçdaroğlu ile görüşüldü. Kılıçdaroğlu'nun da üçüncü ittifaka sıcak baktığı
kulislere yansımış durumda.
NASIL BİR STRATEJİ?
Bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji ortaya konulacak bu biraz da ete kemiğe
bürünecektir önümüzdeki günlerde. Çünkü şöyle bir strateji var üçüncü ittifak milletvekili
seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklar. Yani Millet İttifakı'ndan bağımsız olarak
seçim yarışında olacaklar. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
çıkarmayarak Millet İttifakı'nın göstereceği adayı destekleyecekler. Böyle bir
senaryo Ankara'da uzun süredir konuşuluyor.
FARKLI PARTİLERİN DE KAPISINI ÇALABİLİR
Üçüncü ittifak kapsamında TİP farklı diğer partilerin de kapısını çalabilir. Şu anda
TİP, HDP ve EMEP'in 2023 seçimlerinde birlikte hareket edebileceğini
söyleyebiliriz. Tabii ki net bir ifade kullanmak doğru olmaz ancak yapılan görüşmeler ve
verilen mesajlara baktığımızda bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu
söyleyebiliriz.
Millet İttifakı'nda görünen siyasetin haricinde kapalı kapılar ardından yaşanan gelişmeler en
kaliteli dizilere bile taş çıkartacak cinsten. Özellikle cumhurbaşkanı adaylığında yaşananlar
sürekli son dakika gelişmelerine ve flaş haberlere gebe. Cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyen
ve tüm hamlelerini bunun için yapan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olamama ihtimaline karşı da
hamlelerini kurguluyor.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU YERİNE ADAY OLMAK İSTİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde adı sürekli ön plana çıkan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş yerine cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Daha önce sık sık belediye
başkanlarının görevlerine devam etmeleri gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, dün de belediye
başkanlarına "Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz" diyerek bir kez daha önlerini kapatmış
oldu.
EKREM İMAMOĞLU İLE SOĞUK SAVAŞ SÜRÜYOR
Kılıçdaroğlu, Yavaş'tan daha çok Ekrem İmamoğlu ile çatışıyor. Ancak bu daha ziyade "soğuk
savaş" şeklinde sürüyor. İmamoğlu'nun ismini sürekli olarak popüler tutması için hamleler
yapması da CHP Genel Başkanı'nı rahatsız eden bir diğer konu.
KILIÇDAROĞLU'NUN CAN SİMİDİ: İMAMOĞLU'NA KARŞI YAVAŞ
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Tüm çabasını
ortaklarını ikna için kullanıyor. Ancak Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakması bu
ihtimali zorlaştırıyor. Millet İttifakı kulislerinden gelen son dakika bilgileri ortalığı daha da
hareketlendirecek.
CHP Genel Başkanı, son ana kadar kendisinin adaylığı için hamlelerini yapacak. Ancak bu
olmazsa; Mansur Yavaş'ı sahneye sürecek. Her ne kadar belediye başkanlarının adaylığına
sıcak bakmasa da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı sahneye sürüp
İmamoğlu'nu ekarte etmek istiyor.
BİR DİĞER GÜNDEM 3. İTTİFAK
Millet İttifakı'nda 3. ittifak depremi yaşanıyor. CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından
kurtulmaya çalışıyor. Kulislere göre HDP, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP seçime ittifak
halinde girecek.
Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurulması beklenen üçüncü ittifak hakkında ne
düşünüyor? Görüşmeler ne durumda? Tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
MUTABAKATA VARDILAR MI?
İşte o açıklamalardan satır başları;
Üçüncü ittifak senaryoları aslında Ankara'da uzun süredir konuşuluyor. HDP'den de
zaten geçtiğimiz aylarda üçünü yol çıkışını sık sık duyduk. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde
Türkiye İşçi Partisi yönetimi HDP genel merkezinde eş genel başkanlarla bir araya
geldiler. Bu senaryoyu o toplantıda detaylıca masaya yatırdılar. Üçüncü ittifak konusunda
iki partinin hemen hemen mutabakata vardığını söyleyebiliriz.
UZAK DEĞİLLER
Zaten TİP millet vekilleri de HDP'ye uzak isimler değiller. Geçtiğimiz seçimlerde HDP
listelerinden seçim yarışına girmiş daha sonra parlamentoya geldikten sonra da TİP'e
geçmişlerdi
KILIÇDAROĞLU SICAK BAKIYOR
TİP bu ittifak planları kapsamında geçtiğimiz günlerde de CHP genel merkezinde
Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmeleri oldu. Yine bu üçüncü ittifak ile ilgili görüşlerini
açıkladılar. 2023 stratejisi kapsamında önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılabilir konusu
yine Kılıçdaroğlu ile görüşüldü. Kılıçdaroğlu'nun da üçüncü ittifaka sıcak baktığı
kulislere yansımış durumda.
NASIL BİR STRATEJİ?
Bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji ortaya konulacak bu biraz da ete kemiğe
bürünecektir önümüzdeki günlerde. Çünkü şöyle bir strateji var üçüncü ittifak milletvekili
seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklar. Yani Millet İttifakı'ndan bağımsız olarak
seçim yarışında olacaklar. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
çıkarmayarak Millet İttifakı'nın göstereceği adayı destekleyecekler. Böyle bir
senaryo Ankara'da uzun süredir konuşuluyor.
FARKLI PARTİLERİN DE KAPISINI ÇALABİLİR
Üçüncü ittifak kapsamında TİP farklı diğer partilerin de kapısını çalabilir. Şu anda
TİP, HDP ve EMEP'in 2023 seçimlerinde birlikte hareket edebileceğini
söyleyebiliriz. Tabii ki net bir ifade kullanmak doğru olmaz ancak yapılan görüşmeler ve
verilen mesajlara baktığımızda bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu
söyleyebiliriz.