Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için Mansur Yavaş'ı öne sürecek

CHP ile İYİ Parti arasında kurulan HDP'nin de birkaç gün önceye kadar gizli destek verdiği Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş sürerken Kılıçdaroğlu kendisi cumhurbaşkanı adayıymış gibi hareket ediyordu. Ancak ortaklarını kendi ismi konusunda ikna edememe ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nu engellemek adına Mansur Yavaş'ı sahneye sürmeyi planlıyor. İşte Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adaylığında son dakika gelişmeleri...

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Millet İttifakı'nda görünen siyasetin haricinde kapalı kapılar ardından yaşanan gelişmeler en

kaliteli dizilere bile taş çıkartacak cinsten. Özellikle cumhurbaşkanı adaylığında yaşananlar

sürekli son dakika gelişmelerine ve flaş haberlere gebe. Cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyen

ve tüm hamlelerini bunun için yapan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olamama ihtimaline karşı da

hamlelerini kurguluyor.



YAVAŞ VE İMAMOĞLU YERİNE ADAY OLMAK İSTİYOR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde adı sürekli ön plana çıkan İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Mansur Yavaş yerine cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Daha önce sık sık belediye

başkanlarının görevlerine devam etmeleri gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, dün de belediye

başkanlarına "Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz" diyerek bir kez daha önlerini kapatmış

oldu.



EKREM İMAMOĞLU İLE SOĞUK SAVAŞ SÜRÜYOR



Kılıçdaroğlu, Yavaş'tan daha çok Ekrem İmamoğlu ile çatışıyor. Ancak bu daha ziyade "soğuk

savaş" şeklinde sürüyor. İmamoğlu'nun ismini sürekli olarak popüler tutması için hamleler

yapması da CHP Genel Başkanı'nı rahatsız eden bir diğer konu.



KILIÇDAROĞLU'NUN CAN SİMİDİ: İMAMOĞLU'NA KARŞI YAVAŞ



Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Tüm çabasını

ortaklarını ikna için kullanıyor. Ancak Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakması bu

ihtimali zorlaştırıyor. Millet İttifakı kulislerinden gelen son dakika bilgileri ortalığı daha da

hareketlendirecek.



CHP Genel Başkanı, son ana kadar kendisinin adaylığı için hamlelerini yapacak. Ancak bu

olmazsa; Mansur Yavaş'ı sahneye sürecek. Her ne kadar belediye başkanlarının adaylığına

sıcak bakmasa da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı sahneye sürüp

İmamoğlu'nu ekarte etmek istiyor.



BİR DİĞER GÜNDEM 3. İTTİFAK



Millet İttifakı'nda 3. ittifak depremi yaşanıyor. CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından

kurtulmaya çalışıyor. Kulislere göre HDP, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP seçime ittifak

halinde girecek.



Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurulması beklenen üçüncü ittifak hakkında ne

düşünüyor? Görüşmeler ne durumda? Tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.



MUTABAKATA VARDILAR MI?



İşte o açıklamalardan satır başları;

Üçüncü ittifak senaryoları aslında Ankara'da uzun süredir konuşuluyor. HDP'den de

zaten geçtiğimiz aylarda üçünü yol çıkışını sık sık duyduk. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde

Türkiye İşçi Partisi yönetimi HDP genel merkezinde eş genel başkanlarla bir araya

geldiler. Bu senaryoyu o toplantıda detaylıca masaya yatırdılar. Üçüncü ittifak konusunda

iki partinin hemen hemen mutabakata vardığını söyleyebiliriz.



UZAK DEĞİLLER

Zaten TİP millet vekilleri de HDP'ye uzak isimler değiller. Geçtiğimiz seçimlerde HDP

listelerinden seçim yarışına girmiş daha sonra parlamentoya geldikten sonra da TİP'e

geçmişlerdi



KILIÇDAROĞLU SICAK BAKIYOR



TİP bu ittifak planları kapsamında geçtiğimiz günlerde de CHP genel merkezinde

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmeleri oldu. Yine bu üçüncü ittifak ile ilgili görüşlerini

açıkladılar. 2023 stratejisi kapsamında önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılabilir konusu

yine Kılıçdaroğlu ile görüşüldü. Kılıçdaroğlu'nun da üçüncü ittifaka sıcak baktığı

kulislere yansımış durumda.



NASIL BİR STRATEJİ?



Bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji ortaya konulacak bu biraz da ete kemiğe

bürünecektir önümüzdeki günlerde. Çünkü şöyle bir strateji var üçüncü ittifak milletvekili

seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklar. Yani Millet İttifakı'ndan bağımsız olarak

seçim yarışında olacaklar. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday

çıkarmayarak Millet İttifakı'nın göstereceği adayı destekleyecekler. Böyle bir

senaryo Ankara'da uzun süredir konuşuluyor.



FARKLI PARTİLERİN DE KAPISINI ÇALABİLİR

Üçüncü ittifak kapsamında TİP farklı diğer partilerin de kapısını çalabilir. Şu anda

TİP, HDP ve EMEP'in 2023 seçimlerinde birlikte hareket edebileceğini

söyleyebiliriz. Tabii ki net bir ifade kullanmak doğru olmaz ancak yapılan görüşmeler ve

verilen mesajlara baktığımızda bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu

söyleyebiliriz.

