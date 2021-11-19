Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu. Son dakika haberine göre; Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Öte yandan Meteoroloji; 'Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' uyarısında bulundu.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUParçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CAz bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıHATAY °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı