Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Yaklaşık iki seneden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ortaya çıkış senaryolarıyla merak edilmeye devam ediyor.İlk vakaların, 2019 yılının son günlerinde görülmesinin ardından pandeminin merkezi olarak kabul edilen Çin'in Wuhan kenti, dikkatleri üzerine çekiyor.Koronavirüsün Wuhan'daki Huanan balık pazarından yayıldığı iddialarının yanı sıra, aylar boyunca araştırmacılar tarafından yayınlanan birçok rapor, virüsün Wuhan'daki laboratuvarda üretildiği ve buradan dünyaya yayıldığı iddialarını da beraberinde getirmişti.Virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir kaza sonucu yayıldığı iddiaları, birçok bilim insanı tarafından dile getirilmiş olsa da, konuya ilişkin resmi kabul hiçbir zaman gelmemiş, Çin hükümeti ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.ABD istihbaratı tarafından hazırlanan raporlarda Kasım 2019'da Wuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürülmesine rağmen, bu iddialar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.Son yapılan açıklamalarda ise, koronavirüsün kaynağına dair tüm delillerin, bir hayvandan insana bulaştığını gösterdiğini, insan eliyle laboratuvarda üretildiği ya da değiştirildiği bilgilerinin hiçbir kaynağı olmadığı belirtilmişti.Konuya ilişkin araştırmalar sürerken, Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dikkat çeken yeni bir rapor yayınladı.ABD'li New York Times gazetesi tarafından paylaşılan raporda, koronavirüs salgınında 'ilk hasta' olarak tabir edilen vakanın belirlendiği iddiası yer aldı.Araştırmanın sahibi olan Michael Worobey, bilim dergisi Science için kaleme aldığı yazıda 'ilk hasta'nın Wuhan balık pazarında çalışan Wei Guixian isimli bir Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.Delilleri ve kayıtlı verileri izleyerek ulaştığı araştırma sonucunda Huanan Pazarı'nda satılan hayvanların, koronavirüsü insanlara bulaştırmış olduğunun altını çizen Worobey, Wei Guixian isimli kadının 11 Aralık 2019 tarihinde koronavirüs semptomlarını gösterdiğini kaydetti.Dr. Worobey ayrıca, 30 Aralık 2019 tarihinden önce Wuhan'da düzinelerce hastanın benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.Dr. Worobey ayrıca DSÖ'nün 'ilk hasta'yı belirlemek için hazırladığı raporun hatalı olduğunu vurguladı.Tüm bulguların, virüsün Huanan Pazarı'ndan yayılmaya başladıktan sonra topluluk yoluyla bulaştığını gösterdiğini söyleyen Worobey'in bu iddiaları diğer bilim insanları tarafından da desteklendi.Columbia Üniversitesi'nde görev yapa virolog Dr. Ian Lipkin, gazeteye yaptığı açıklamada Dr. Worobey'in mevcut verilerden yapabileceklerini yeniden yapılandırma konusunda mükemmel bir iş çıkardığını ve araştırma sonuçlarının son derece tutarlı olduğunu ifade etti.Bunun yanı sıra 'Ancak neler olduğunu asla bileceğimizi sanmıyorum, çünkü aradan iki yıl geçti' sözleri ile koronavirüs salgınındaki bilinmezlerin çözülmesinde de geç kalındığını vurguladı.