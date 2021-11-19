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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu ve Akşener iyice ipleri kaptırdı! Kandil ne diyorsa o

Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın “Seçimi beklemeyin, hükümeti indirin” çağrısının ardından CHP ve İYİ Parti’nin ortak açıklamayla erken seçim istemesi dikkat çekti

Kılıçdaroğlu ve Akşener iyice ipleri kaptırdı! Kandil ne diyorsa o
Ekleme: 19.11.2021 - 09:08 Güncelleme: 19.11.2021 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu ve Akşener iyice ipleri kaptırdı! Kandil ne diyorsa o
Terör örgütü PKK ile CHP ve İYİ Parti, hükümete karşı söylem birliğinde buluştu. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan geçtiğimiz hafta video mesaj yayımlayarak muhalefetin erken seçim konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu vurgulayan Kalkan, açıklamasında 'Muhalefette bir canlanma var.

Türkiye, İdlib'den, Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli, dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli, seçim beklenmemeli. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor' ifadelerine yer verdi. Bu açıklamadan bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener önceki gün 'Acil gündem' adı altında bir araya geldi.

Toplantı sonrasında, iki partinin ekonomi kurmayları ile değerlendirme yapıldığını söyleyen genel başkanlar erken seçim arzusunu dile getirdi. Akşener de erken seçim konusunda Kandil-CHP ile aynı paralelde buluştu. Siyasi çevrelerde yapılan değerlendirmelerde, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in erken seçim talebinin, PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın açıklamasıyla örtüştüğü hatırlatılarak bu meselenin yeniden gündeme getirilmesinin, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin tehditvari baskısı ile ilgili olduğu vurgulandı.

Siyasi kulislerde, 'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday olursa HDP'nin desteğine ihtiyacı olacak. Bu yüzden HDP'nin taleplerine evet demek zorunda hissediyor kendini' yorumları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Suriye tezkere oylamasından sonra yaptığı açıklamada CHP için, 'Kandil'in güdümüne nasıl girdiği bir kez daha gözler önüne serildi' demişti.
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