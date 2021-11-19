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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!

2023 seçimlerine şimdiden hazırlığa başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” çıkışı tartışılırken skandal fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. başörtüsü serbestliği yasasını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi’ne iptal dilekçesini vermeye gidenler arasında olduğunu gösteren fotoğraf karesi ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü serbestliği yasağını iptal ettirmek için başvururken mutlu olduğu ve güldüğü görülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!
Ekleme: 19.11.2021 - 12:27 Güncelleme: 19.11.2021 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşeceğiz' çıkışında '28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz' ifadelerini de kullandı. 28 Şubat mağdurları peş peşe açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına tepki göstererek oy kaygısıyla hareket ettiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİNİ İPTAL İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NDE!

28 Şubat postmodern darbesinin etkileri bilindiği gibi belli bir dönemi kapsamıyordu.

Başörtüsü yasağı belli kurumlarda devam ediyordu.



AK Parti iktidarı ise üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren Anayasa değişikliğini 9 Şubat 2008 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 518 milletvekilinin katıldığı
oylamada 411 olumlu, 103 olumsuz oyla kabul ettirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, 27 Şubat 2008 yılında ise CHP ve DSP, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren yasanın
iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için başvuru dilekçesini CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne verildi.



KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

28 Şubat mağdurlarıyla ilgili helalleşme çıkışı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestliği yasasını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne iptal dilekçesini vermeye gidenler arasında olduğunu gösteren skandal fotoğrafı da ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestliği yasağını iptal ettirmek için başvururken mutlu olduğu ve güldüğü görülüyor. 27 Şubat 2008 yılında
Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraf karesi tarihe tanıklık yaparken, sosyal medyada ise 13 yıl önce çekilen fotoğraf karesi paylaşılarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriliyor
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