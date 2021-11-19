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Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor

MİT ve TSK büyük bir operasyona imza atarak PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ı öldürdü. Örgüt içinde 'Tecavüzcü coşkun' lakablı Ali Haydar Kaytan'ın ölümü büyük bir kaos yarattı. Öyle ki PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla teröristbaşının ölümü gizlendi. Apar topar cesedi gömmeye çalışan teröristler tek tek infaz edildi. Terör örgütü büyük bir darbe yerken örgüt elebaşları birbirine girdi. Kaytan'ın ölümü, terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında büyük bir kavgaya neden oldu.

Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
Ekleme: 19.11.2021 - 10:48 Güncelleme: 19.11.2021 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
Elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK'nın temellerini atan'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan MİT ve TSK'nın düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın 'ideolojik lider' olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca 'mücadelenin yaşayan tarihi' olarak bilinen Kaytan'ın, Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği eylemlere PKK'nın kuruluşundan önce Tunceli'de asayiş olaylarıyla başladığı saptandı.

Öcalan'ın 'kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi' olarak tanımladığı, Türkiye'nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren ve 'çekirdek kadro' içindeki en yaşlı örgüt üyesi olan Kaytan için uzun soluklu bir operasyon gerçekleştirildi. MİT'in hedefinde olan ve korkudan sürekli yer değiştiren Ali Haydar Kaytan'ın da içinde olduğu çok sayıda terörist özel bir operasyonla imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Terörist Kaytan'ın cesedi, sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar zamanla tek tek infaz edildi. Kaytan'ın canlı bomba eylemcisi teröristlerin seçiminde yer aldığı, teröristlerin Türkiye'ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimlere bizzat katıldığı öğrenildi.

Ankara Merasim Sokak'ta bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı ve Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin de yaralandığı saldırıların talimatını bizzat Kaytan'ın verdiği tespit edildi. 

Öte yandan Kaytan'ın ölümü, terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında tartışmaya neden oldu. Bayık, örgütün silahlı unsurlarını 'tedbirsiz' davranmakla suçlarken, Karayılan, Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Bayık'ı örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekle suçladı.

Kuzey Suriye'de görev yaparken kadınlara olan düşkünlüğü nedeniyle Kandil'e çekilen Kaytan'ın elebaşı Bayık tarafından da uyarulduğı hatta bu sebeple yönetim içinde dışlandığı öğrenildi.

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Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
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