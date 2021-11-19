Kamu bankaları kredi faiz oranlarında indirime gitti

Kredi faiz oranları için indirim kararı geldi. Merkez Bankası'nın Kasım toplantısında 100 baz puan faiz kararı sonrası kamu bankaları harekete geçti. Buna göre kamu bankaları, kredi faiz oranları için ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirilen faiz toplantısının ardından kamu bankaları harekete geçti. Kredi faiz oranları için indirim kararı açıklandı. Kamu bankalarının kredi faiz oranları için ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiği bildirildi.KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİKamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.25 EKİM'DE DE KURUMSAL VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞMÜŞTÜKamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.