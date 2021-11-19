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İP'in küfürbazından milyonluk vurgun! Dolandırdığı iş adamı ilk kez konuştu!

Bingöl'de şehit ağabeyine küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın skandalları bitmek bilmiyor. Türkkan'ın geçtiğimiz günlerde işadamı Korkmaz Yiğit'i 3 milyon 750 bin dolar dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Yiğit, olayı Meral Akşener'e ilettiğini ve Akşener'in de sessiz kalarak işin içinde olduğunu vurgulamıştı. İşadamı Korkmaz Yiğit, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kendisini nasıl dolandırdığını anlattı...

İP'in küfürbazından milyonluk vurgun! Dolandırdığı iş adamı ilk kez konuştu!
Ekleme: 19.11.2021 - 09:24 Güncelleme: 19.11.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
İP'in küfürbazından milyonluk vurgun! Dolandırdığı iş adamı ilk kez konuştu!
Şehit ağabeyine küfürler savurmasıyla gündeme gelen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, yüzde 89'luk hissesi İBB'ye ait olan arazinin satışını yapıp tapusunu vermeyerek 3 milyon 750 bin dolar dolandırdığı işadamı Korkmaz Yiğit ilk kez konuştu.

CAMCI LÜTFÜ OLARAK TANIDIM

İşadamı Yiğit, Lütfü Türkkan'la ilk olarak 1985'te tanıştığını anlattı.



Eski eşi Azbiye Yiğit'in arkadaşı olan Türkkan'ı 'Camcı Lütfü' olarak tanıdığını ve eşinin ricası üzerine inşaatlarında cam işlerini verdiğini söyleyen Yiğit, 'Bir gün benim Ulus'taki şantiye ofisime gelip bu bölgede arazisinin olduğunu ve bunu satmak istediğini ve benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. İlgilenebileceğimi söyledim.

Sonuçta 4 milyon 500 bin dolara satın alma konusunda anlaştık. Ancak o gün arazinin kendi üzerine olan yüzde 11'inin tapusunu verebileceğini, kalan yüzde 89'un mülkiyetinin ise o an için İBB'de olduğunu fakat satın alıp devretme konusunda her şeyi organize ettiğini ve işlemleri bitince onun da tapusunu devredeceğini söyledi ve ben de bu durumu kabul ettim'
dedi.



PARAYI ÖDEDİM AMA TAPUYU ALAMADIM

Avukatı Harun Tavşancıl aracılığıyla 750 bin doları ödediğini ve yüzde 11'lik hisse tapusunu aldığını aktaran Yiğit, bir müddet sonra yüzde 89 hissenin devrinin alınması için avukatını
tekrar Türkkan'a gönderdiğini belirtti. Yiğit, 'Avukatım Harun Tavşancıl'a 3 milyon 750 bin dolar verdim. Ancak Harun Tavşancıl bana gelip, 'Parayı ödedim ama tapuyu alamadım' dedi.

Tapuyu almadan parayı neden verdin dediğimde; 'Lütfü Türkkan beni tehdit etti ve ben de korktum ve verdim' dedi. Bu konuyla ilgili Türkkan'ı arayarak, 'Harun Tavşancıl sana bu miktar bir para ödedi mi veya ödediyse ne kadar ödedi diye sorduğumda, '...... davası olmaz' diyerek bana küfürlü cevap verdi. Ona iş, ekmek verdiğime beni pişman etti' ifadelerini kullandı.

TELEFONUNU ENGELLEMİŞ

İşadamı Yiğit'in Türkkan'a 21 Aralık 2020'de attığı mailde ise şu ifadeler yer alıyor:



'Ben bu durumlarla ilgili olarak önce seni aradım, sonra yazdım ve olumlu veya olumsuz cevap vermeni bekledim. Ancak sen benim aramama ve yazdığım mesaja karşılık vermek
yerine telefonumu engelledin. İşte bu olmadı. Ben bir vatandaş olarak sen de bir milletvekili olarak da senden böyle bir şey isteyebilirim. Sen de bu konuda mutlaka iyi veya kötü bir
cevap verebilirdin. Cevabın telefonumu engellemek olmamalıydı. Bu durumda Lütfü Türkkan kardeşim sen de Harun Tavşancıl kadar bana karşı sorumlusun. Bunu sen mi ödersin, Harun Tavşancıl mı öder bilmem.'
İP'in küfürbazından milyonluk vurgun! Dolandırdığı iş adamı ilk kez konuştu!
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