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İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Gürpınar Balık Hali’nden ABD ve İsviçre’ye yapılan balık ihracatıyla övünmeye başladı. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönemde Hal’in yapılmasına karşı çıktığı ve Belediye Başkanlığı döneminde de kapanması için çaba harcadığı ortaya çıktı

İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış
Ekleme: 19.11.2021 - 17:11 Güncelleme: 19.11.2021 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2015'te hizmete giren Avrupa'nın en büyük hali Gürpınar Balık Hali'nden övgüyle bahsetmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun 2013 yılında FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de yapılan bir programda, "Beylikdüzü'nü, geri dönüşü olmayan bir zarara uğratacak, yurttaşlarımızın huzurunu kaçıracak Balık Hali'nin, Beylikdüzü'nde istemiyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.


İBB'nin, "Türkiye'nin dört bir yanından Avrupa'nın en büyük hali olan Gürpınar Balık Hali'ne gelen su ürünlerini ABD ve İsviçre'ye ihraç ediyoruz. Ülke ekonomisine katkı sunuyoruz" sözleriyle övündüğü Gürpınar Balık Hali'ne Ekrem İmamoğlu'nun karşı olduğu ortaya çıktı.
İmamoğlu, 2013 yılında Gürpınar Balık Hali'ne şu sözlerle karşı çıktı:



"İstanbul'un en eski antik limanı Beylikdüzü sahilimizde bulundu. Böylesi tarihi bir değere yerel yönetim tarafından ne yazık ki gerekli önem verilmiyor. Bu tarihi güzelliğin hemen yanı başında ilçe halkımızın yapılmaması için on binlerce imza topladığı, ulusal basında da birçok kez yer bulan Balık Hali'nin yapılıyor olmasını üzüntüyle izliyorum."

"Balık Hali Beylikdüzü'nün kalbine saplanmış bir hançerdir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya ve Beylikdüzü'nün tarihi güzelliğine sahip çıkmaya davet ediyorum."



"Beylikdüzü'nü, geri dönüşü olmayan bir zarara uğratacak, yurttaşlarımızın huzurunu kaçıracak Balık Hali'nin, Beylikdüzü'nde istemiyoruz."
İmamoğlu'nun programda Su Ürünleri Hali'yle alakalı olarak ise "Şu anda tabii duyarlı bir kitle var. 'Bazen olumlu yanı var istihdam oluşturuyor' diyenler oluyor. Biz araştırmaları yaptık. İstihdam açısından bölgeye hiçbir katkısı yok. Çözüm ne derseniz; Şehir Planlamacıları Odası'yla yaptığımız görüşmelerde Su Ürünleri Hali'nin deniz kenarında yapılmasına hiç gerek yok, lüzum yok. Kendi öngörülerim kolay ulaşılabilir, ana aks üzerinde TEM otoyolu üzerinde kolay ulaşılabilir hatta belki Anadolu yakasında 1 tane belki Avrupa yakasında 1 tane şeklinde dahi olabilir. Bu şekilde planlanabilir" dediği görüldü.
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