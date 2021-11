Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan evler var...

Erzurum'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem çevre illerden de hissedildi AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.AFAD'DAN İLK AÇIKLAMAAFAD: Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN:Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi.Son Dakika: Erzurum Valisi Okay Memiş'ten deprem açıklaması: ''Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık, can kaybı ihbarı yok''ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ:Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Valiliği olarak ilçelerde bulunan Kaymakamlar, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve muhtarlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, "Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz. Birkaç köyden bizlere yıkımla ilgili ihbarlar geldi. Yıkımlarla ilgi bizlere her hangi bir can kaybı gelmedi. Valilik olarak tüm imkanlarımızla vatandaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Vatandaşların panik yapmamaları konusunda uyarılımızı yapıyoruz. Vatandaş ikamet ettiği konutunun ne durumda olduğunu kendisi bilir. İnşallah olumsuz bir vaka meydana gelmemiştir. Depremde yaraları sarma adına barınma ve diğer ihtiyaçlar anında karşılanacak. Vatandaşlarımızdan bizlere her hangi bir talep olmadı. Bizlerinde bu konuyla ilgili henüz bir tespitimiz olmadı. Olay yeni dakikalar oldu. Devlet ihtiyaçları karşılayacak durumdadır. Depremin meydana geldiği alan tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerimiz bulunuyor. Olumsuzluk yaşanmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Olay yeni olduğu için bizlerde öğrenmeye çalışıyoruz. Tüm muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Jandarma, Polis ve vatandaşlarla konu takip ediliyor. Tedirginlik yok. İlçe Kaymakamları, AFAD yetkilileri olay yerlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Olayda üç köyde bir heyelan olduğu tespitlerimiz arasında bunlar Topçu köyü, Kaya Balık köyü ve Sarıtaş köylerinden yıkımlarla ilgili ihbarlar geliyor. Can kaybı şimdilik yok. Erzurum 2 bin rakımda bulunan bir il coğrafik olarak da dağlık bir bölgeye sahip, Köprüköy küçük ölçekli ilçelerimizden birisi, köylerin bazılarının nüfusları kalabalık, nüfusun çok da önemi yok tek bir vatandaşımızın sağlığı bizler için çok önemli. Köylerdeki evlerin bazıları kerpiçten yapılmış durumda. Kerpiç olduğu için belki yıkımlar buralarda olabilir, tekrar ediyorum can kaybına ilişkin şu ana kadar bizlere bir ihbar gelmedi, bunu söyleyebilirim" diye konuştu.DEPREMİN ARDINDAN HEYELANErzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgede ulaşım kapandı.2 MAHALLEDEN HASAR İHBARIErzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANI OSMAN BELLİŞu ana kadar can kaybı yok. Topçu ve Duatepe'de birkaç ahır yıkıldı. Birkaç büyükbaş hayvan telefi var.DEPREM UZMANI OSMAN BEKTAŞDeprem uzmanı Osman Bektaş,A Haber'e yaptığı açıklamada, "Depremin bölgedeki etkileri ne olabilir 5 büyüklüğünde deprem de olsa çevredeki faydaları az çok etkiler. Diğer fayların depreme ne kadar hazır olup olmadığına bağlı. 5 büyüklüğünde depremin yer altında çıkardığı enerji 2 ton patlayıcıya karşılık gelir. Bu 2 ton patlayıcı çevrede bir fiziksel değişim oluşturuyor. yakın bölgedeki faylarda bir etkileşim oluşturuyor. Bazı fayları depreme yakınlaştırırken bazılarını uzaklaştırır. Bunu da zaman gösterecek. Bir araba lastiğinin basıncı dahi çevredeki fayların hareket etmesine sebebiyet verebilir. Bölge zaten Doğu Anadolu'nun en tehlikeli bölgesidir. Depremin olduğu yer de nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölge. Umarım daha fazla depreme hazırlık çalışmalarına önem verilir." dedi.ENKAZ ALTINDA KALAN 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDIErzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.ARTÇI SARSINTILARErzurum Köprüköy'de, saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar oldu. Saat 16.04'te Köprüköy'e 18 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem olurken, Köprüköy'de saat 16.04'te 1.8 ve saat 16.13'te 2.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Saat 16.20'de merkez üssü Pasinler ilçesi olan 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprüköy'de ise saat 16.26'da 2.0, 16.31'de ise 1.4 büyüklüklerinde 2 sarsıntı daha oldu.