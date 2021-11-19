  • USD: 10,70 - 10,72
  • EURO: 12,12 - 12,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan ve Bahçeli'nin 'Türk Dünyası' haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Rusya'yı rahatsız etmiş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. Görüşmeye damga vuran poz, şimdi de Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan medyasında yer alan haberlerde harita ile verilen poz "kışkırtıcı" olarak tanımlandı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin 'Türk Dünyası' haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler
Ekleme: 19.11.2021 - 12:18 Güncelleme: 19.11.2021 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'Türk Dünyası' haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği 'Türk Dünyası Haritası'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İLK TEPKİ RUSYA'DAN GELMİŞTİ

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

YUNAN BASINI POZU 'KIŞKIRTICI' BULDU

MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu 'kışkırtıcı' olarak tanımlarken, 'Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip' yorumunu yaptı.
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi
Küçük Müslüme'den acı haber geldi
Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'Türk Dünyası' haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bu harika bir fırsat...'
Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş erdemli bir kişi helalleşebiliriz
Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
CHP'li Ankara'nın teleferik çilesi bitmiyor!
Yeni yılda öncelik sivil anayasada! AK Parti ve MHP çalışmalara hız verdi
Kredi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır? 19 Kasım 2021 Kredi Faiz Oranları Ne Kadar? Kredi Faiz Hesaplama 20221
IMF: Dünyanın bazı bölgelerinde enflasyon daha kalıcı hale gelebilir
Ankara’da apartman sakini patlama anını anlattı
Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: Bir kişi yaralı
Kamu bankaları kredi faiz oranlarında indirime gitti
ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar
İP'in küfürbazından milyonluk vurgun! Dolandırdığı iş adamı ilk kez konuştu!
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4. sondaj gemisi üstün teknolojileriyle filoya katılıyor! İşte verilecek sürpriz isim
CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi
SGK'ya emeklilik başvurusu yapanlar yaşadı! Askerlik borçlanmasında 6181 TL, doğum borçlanmasında 8242 TL...
Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Türkiye bu olaya kilitlendi

Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Türkiye bu olaya kilitlendi

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!