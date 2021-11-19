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E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, e-ticaret sitelerine ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Zincir marketler ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz." dedi.

Ekleme: 19.11.2021 - 09:25 Güncelleme: 19.11.2021 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede alınan önlemlere işaret eden Muş, bu alanda yüzde 18 KDV uygulandığını ve son dönemde sahte fatura kesilmeye başlandığını gözlemlediklerini söyledi.

KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE FATURA...

Muş, bu konuyla ilgili faaliyetlerinin ciddi şekilde arttığını bildirirken, oluşturdukları Akaryakıt Özel Ekibi ile denetim yaptıklarını söyledi. Sahte fatura ve kaçak akaryakıtla ilgili tespit yapmaları halinde bu firmaları kapatma yetkileri olduğunu belirten Muş, 'Bunların mükellefiyetleri askıya alınıyor ve lisansları iptal ediliyor. Şimdiye kadar 13 dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi. Bayilerle ilgili de kaçak akaryakıt ve sahte faturaya bulaştıklarıyla ilgili bize ulaşan bulgular ve EPDK'nin hazırladığı raporlar var. Bunlar savcılığı ulaştığı an bunlarla alakalı da gerekli işlemler yapılacak. Bunları takip ediyoruz. Bunlar kapanınca bir daha açılamıyor.' diye konuştu.

Muş, milletvekillerinin soru önergeleri konusunda hassas olduğunu ve bunları bekletmeden yanıt verdiklerini de söyledi.



YEŞİL MUTABAKAT

Avrupa Birliğinin yayımladığı Yeşil Mutabakat belgesiyle ilgili çalışmalar konusunda da bilgi veren Muş, bu konuda Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandığını ve 82 maddelik eylem planı çıkardıklarını anımsattı. Firmaların bu konuya hazırlanması için çalışma içinde olduklarını belirten Muş, 'Avrupa Birliğinin kendi içinde de ciddi tartışma söz konusu. Bunun tarife dışı engelleme olmasını istemiyoruz. Gümrük Birliği'ndeyiz ve bunun tarife dışı engelleme olarak kullanılmaması gerektiğini söylüyoruz. Çimento, demir çelik, seramik, gübre, alüminyum bunlar etkilenebilecek olan sektörler. Bunlarla ilgili hazırlığımız var.' ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Türkiye'nin enerji ithalatı yapan bir ülke olduğunu belirterek, enerji sorununun çözüldüğü zaman ihracat ve ithalat rakamlarının başa baş çıktığını söyledi. Turizm gelirlerinde bir düşüşün söz konusu olduğunu ifade eden Muş, '2019'da beklenen turizm gelirleri gelmiş olsaydı mal ve hizmet ihracatında açık vermeyecektik. Bu yıl da vermeyecektik. Fakat turizm gelirlerinde bir düşüş söz konusu. Önümüzdeki yıllarda buradaki toparlanmayla birlikte mal ve hizmet ihracatında fazla vermek istiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Muş, bu yılın 6 ayında dünya ihracatının yüzde 30, Türkiye'nin ihracatının da yüzde 39,8 arttığına dikkati çekerek, bu süreçte Türkiye'nin Güney Afrika ve Hindistan'ın ardından ihracatını en fazla artıran ülke olduğunu kaydetti.

İhracat birim fiyatları hakkında da bilgi veren Muş, 'Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin kilogram başı ihracatı 1,23 dolar. Mermer, doğal taş, çimento gibi ağır ürünleri çıkarttığımızda bu rakam 1,57 dolar oluyor. Fakat savunma sanayinde bu kilogram fiyatı 50 dolar, gemi inşa sektöründe 7 dolar, elektronikte 5-6 dolar. Bu alanlarda Türkiye'nin ileri gitmesi söz konusudur.' dedi.

Muş, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatından vazgeçildiğine yönelik gelen eleştiriler üzerine, hiçbir hükümet ve hiçbir bakanın bu ihracat kaleminden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Esnaflara ayrılan bütçeyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Muş, 'Yıl içinde esnafımızla alakalı ortaya çıkacak ihtiyaçlarda bütçede görünmese dahi adım atma kabiliyetimiz var. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşerek bütçe elde edebiliriz diye düşünüyorum. Pandemi sürecinde bunu yaptık.' değerlendirmesinde bulundu.

Muş, 31 Ekim itibarıyla 79 bin 372 esnaf ve sanatkarın terkin, 233 bin 451 firmanın tescil yaptırdığını söyledi.

İthalat rakamlarının gündeme getirilmemesine yönelik eleştirilere Bakan Muş, 'Ben bunları dile getirsem de getirmesem de bu rakamlar Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinde var. Ulaşılamayacak bir bilgiymiş, ben bunları açıklamıyorum gibi bir durum söz konusu değil. Her ay başında bir önceki ayın ihracat rakamlarını açıklarken ithalat rakamlarını ifade ediyorum.' dedi.

Bakan Muş, e-ticaret sektörüne yönelik eleştiriler üzerine ise sözlerini şöyle sürdürdü:

E-TİCARET SİTELERİNE YENİ DÜZENLEME

'Online satış alanını takip ediyoruz. Burası çok önemli, çok önemsediğimiz ve yakından izlediğimiz bir alan. Bu alanla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü ticaretin kuralı olması gerektiğine inanıyoruz. Zincir marketler ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz. Eğer meclisten yetkiye ihtiyaç duyarsak meclisten talepte bulunacağız. Mecliste bize bu yetkiyi verirse düzenleme konusunda daha net adımlar atabiliriz.'

Muş, e-ticaretin kurallı olmasının önemli olduğunu, rekabetin olması ve yeni oyuncuların girmesine imkan tanıyacak bir ekosistemin oluşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.



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