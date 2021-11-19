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Düşman füzelerinin Türk kabusu: Havada yakalayıp tek bir hamle ile düşürüyor

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi, testleri başarıyla geçti. Son testler de tamamlandıktan sonra NAZAR Ocak 2022’den itibaren Deniz Kuvvetleri’nde kullanılmaya başlanacak.

Ekleme: 19.11.2021 - 11:22 Güncelleme: 19.11.2021 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Düşman füzelerinin Türk kabusu: Havada yakalayıp tek bir hamle ile düşürüyorElektro-optik ve kızılötesi güdümlü füzeler, gelişen teknolojiler nedeniyle askeri üsler, mühimmat depoları ve sivil stratejik tesisler için giderek daha fazla tehdit haline geliyor.

Savunma şirketleri ise bu tehdidi bertaraf etmek için tek bir kurşun dahi atmadan çalışan yeni nesil silahlar üzerinde çalışıyor

Savunma Sanayii alanında üretimlere devam eden Türkiye, Meteksan Savunma'nın geliştirdiği NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi testleri tamamlandı.

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi, testleri başarıyla geçti. Son testler de tamamlandıktan sonra NAZAR Ocak 2022'den itibaren Deniz Kuvvetleri'nde kullanılmaya başlanacak. Nazar sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Meteksan Savunma İş Geliştirme Direktörü Aykut Kertmen, sistemin Hard-Kill sistemlere göre çok daha uzak mesafelerden kullanabileceğine dikkat çekti.

Sistem, yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleriyle elektro-optik ve kızılötesi arayıcı (IIR) başlıklara sahip füzeleri etkisiz hale getiriyor.



KOMPLEKS SİSTEM ÜRETİLECEK

NAZAR Projesi kapsamında üretilecek olan kompleks sistemin, uluslararası literatürde ‘Directional Infrared Countermeasures (DIRCM)' yani ‘Yönlendirilmiş Kızılötesi Önlemler' olarak adlandırılan sistemler ile benzer olacak. DIRCM Sistemleri; bağlı bulundukları platformları, Kızılötesi (IR) ve Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip füze tehditlerine karşı korumaktadırlar. Bu tehditler; bir hava platformu için ‘Hava Savunma Füzesi' olurken, kara ve deniz platformları için ise ‘Seyir Füzesi' veyahut ‘Gemisavar Güdümlü Füze' olabilmektedir.


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