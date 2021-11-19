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Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir

Dünyanın en ölümcül ağacı hangisi? Manşinel (Manchineel) olarak bilinen ağacın yeni bir üyesi ABD'de Florida'da tespit edildi. Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındığı belirtilen ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski oluşturabileceği belirtildi.

Ekleme: 19.11.2021 - 10:17 Güncelleme: 19.11.2021 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilirDünyanın en ölümcül ağacı olarak bilinen Manşinel ağacının yeni bir tanesi ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi.

2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD'nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü. Guinness Rekorlar Kitabı, ağacı "Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor" ifadeleriyle tanımlarken, "Yağmurda altında durmak bile, herhangi bir özsuyu içeren yağmur damlaları ile canlı teni ıslanırsa, bu kabarması için yeterlidir" diyor.



Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, "yeşil ve yapraklı bir ağaç" olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte ağacın kabuğu, özsuyu ve meyvesinin insanlar için çok tehlikeli olduğu ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

Halk arasında "plaj elması" ağacı olarak bilinen Manişel, (Hippomane mancinella) ciddi tıbbi sorunlara neden olabilirken, Ulusal Sağlık Enstitüleri, sütlü özsuyunun cilt ile temas etmesi durumunda kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden olacağını söylüyor. Florida Üniversitesi, ağacı vurgulayan bir blog yazısında, "Meyve dahil bu ağacın tüm parçaları zehirlidir" derken, "Tıbbi semptomlar şunları içerir: Deri yanması, ciltte kabarma, 3 güne kadar körlükle seyreden konjonktivit ve yutulduğunda ciddi sindirim sorunları" ifadelerine yer veriyor.



Bununla birlikte Manşinel ağacının ten ile temasının yanı sıra, ağacın herhangi bir parçasının yakılması durumunda ortaya çıkan dumanın da zararlı olduğu açıklandı.

Guinness Dünya Rekorları, "Bu ölümcül ağaçlardan biri yanarsa ve ortaya çıkan duman bir kişinin gözlerine ulaşırsa körlüğe neden olabilir" diyor.


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