  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan infografili yanıt

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kalıcı saat uygulamasından tasarruf edilmediği yalanına AK Parti İl Başkanlığı’ndan geldi. Yapılan açıklamada “Tasarruf 6 milyar TL’ye ulaştı. Elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar kilowatt saat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da bu tasarrufla karşılandı”

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan infografili yanıt
Ekleme: 19.11.2021 - 17:14 Güncelleme: 19.11.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan infografili yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa neden olmuyor" açıklamasına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan belgeli yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, "Kalıcı yaz saati uygulamasıyla tasarruf 6 milyar liraya ulaştı. Yaz saati uygulamasının başladığı 2016 yılından itibaren, elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar kilowatt saat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da bu tasarrufla karşılandı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca 17.00 ila 18.00 saatlerinde elektrik tüketiminde azalış elde edildiği, 08.30-17.30 mesai saatleri içinde daha fazla gün ışığından yararlanıldığı belirtildi.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin saatlik referans fiyatında da düşüş sağlandığı ifade edildi.

İMAMOĞLU TASARRUF YOK DEMİŞTİ

Sabit saat uygulamasına eleştiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor."

2016 YILINDA HAYATA GEÇMİŞTİ

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başlamıştı. Kararda "27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürmesi kararlaştırılmıştır" denilmişti.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan infografili yanıt
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış
Erzurum'da 5.1'lik deprem
'Binali Yıldırım'la fotoğrafımı paylaştığım için İBB işten attı'
Pensilvanya'da 'zehirlenme' paniği: FETÖ'cüler kapıları kapattı iletişim kesti!
Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
Türkiye'den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL'yi buluyor!
MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi
Küçük Müslüme'den acı haber geldi
Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'Türk Dünyası' haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bu harika bir fırsat...'
Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş erdemli bir kişi helalleşebiliriz
Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
CHP'li Ankara'nın teleferik çilesi bitmiyor!
Yeni yılda öncelik sivil anayasada! AK Parti ve MHP çalışmalara hız verdi
Kredi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır? 19 Kasım 2021 Kredi Faiz Oranları Ne Kadar? Kredi Faiz Hesaplama 20221
Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: Bir kişi yaralı
IMF: Dünyanın bazı bölgelerinde enflasyon daha kalıcı hale gelebilir
Bacaklarını keserek öldürdü: Herkes seri kedi katilini arıyor

Bacaklarını keserek öldürdü: Herkes seri kedi katilini arıyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!