CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan infografili yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa neden olmuyor" açıklamasına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan belgeli yanıt geldi.Yapılan açıklamada, "Kalıcı yaz saati uygulamasıyla tasarruf 6 milyar liraya ulaştı. Yaz saati uygulamasının başladığı 2016 yılından itibaren, elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar kilowatt saat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da bu tasarrufla karşılandı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca 17.00 ila 18.00 saatlerinde elektrik tüketiminde azalış elde edildiği, 08.30-17.30 mesai saatleri içinde daha fazla gün ışığından yararlanıldığı belirtildi.Kalıcı yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin saatlik referans fiyatında da düşüş sağlandığı ifade edildi.İMAMOĞLU TASARRUF YOK DEMİŞTİSabit saat uygulamasına eleştiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor."2016 YILINDA HAYATA GEÇMİŞTİTürkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başlamıştı. Kararda "27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürmesi kararlaştırılmıştır" denilmişti.