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CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi

Ana muhalefet partisi CHP'deki taciz ve cinsel istismar skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. İğrenç olayın son durağı CHP'li Bandırma Belediyesi oldu. 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi.

CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi
Ekleme: 19.11.2021 - 09:21 Güncelleme: 19.11.2021 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi
Taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir utanç verici olay
daha yaşandı. Balıkesir'de CHP'li Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi
koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle
tutuklandı.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYA
ÇIKTI
Bandırma Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Destek Evi'nde Koordinatör
olarak görev yapan Sevan S.'nin, 3 yıl önce Eğitim ve Destek Evi'nde eğitim gören 14
yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

TEMİZLİK BAHANESİ
Skandal olay, anne M.K.'nın şu an 17 yaşında olan kızının sürekli Bandırma Belediyesi Eğitim
Destek Evi'nden tanıdığı Sevan S. nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden
şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Kızıyla konuşan M.K., kızının cinsel tacize uğradığını öğrenince
şikayette bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Sevan S. ise ifadesinde, öğrencilere zaman
zaman maddi yardımda bulunduğunu, mahcup olmamak için evinde temizlik yapmalarına
izin verdiğini öne sürdü.

BİR ARKADAŞININ DAHA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ
Tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede
başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da
genişletildi.

Sevan S.'nin o dönem Eğitim Destek Evi'nde öğrenim gören bazı kız çocuklarını temizlik
yaptırmak için eve çağırdığı ve istismar ettiği iddia edildi. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan
soruşturmada gözaltına alınan Sevan S., "Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iki kız öğrenciye eğitim
gördükleri okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla gerekli psikolojik destek verilmeye
başlandı.
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CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi
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