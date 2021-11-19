CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi

Ana muhalefet partisi CHP'deki taciz ve cinsel istismar skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. İğrenç olayın son durağı CHP'li Bandırma Belediyesi oldu. 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi.

Taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir utanç verici olaydaha yaşandı. Balıkesir'de CHP'li Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evikoordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyletutuklandı.14 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYAÇIKTIBandırma Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Destek Evi'nde Koordinatörolarak görev yapan Sevan S.'nin, 3 yıl önce Eğitim ve Destek Evi'nde eğitim gören 14yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.TEMİZLİK BAHANESİSkandal olay, anne M.K.'nın şu an 17 yaşında olan kızının sürekli Bandırma Belediyesi EğitimDestek Evi'nden tanıdığı Sevan S. nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesindenşüphelenmesiyle ortaya çıktı. Kızıyla konuşan M.K., kızının cinsel tacize uğradığını öğreninceşikayette bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Sevan S. ise ifadesinde, öğrencilere zamanzaman maddi yardımda bulunduğunu, mahcup olmamak için evinde temizlik yapmalarınaizin verdiğini öne sürdü.BİR ARKADAŞININ DAHA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİTacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmedebaşka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha dagenişletildi.Sevan S.'nin o dönem Eğitim Destek Evi'nde öğrenim gören bazı kız çocuklarını temizlikyaptırmak için eve çağırdığı ve istismar ettiği iddia edildi. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılansoruşturmada gözaltına alınan Sevan S., "Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığımahkemece tutuklandı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iki kız öğrenciye eğitimgördükleri okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla gerekli psikolojik destek verilmeyebaşlandı.