Bilim insanları, Ay'da tarım yapmanın yolunu buldu

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.Yeni bilimsel araştırma, Ay'da donmuş halde bol miktarda karbondioksit olduğunu ortaya çıkardı.Araştırmacılar, gelecekte Ay'da tarım yapmanın yolunun bu karbondioksitten geçtiğini söylüyor.DONMUŞ HALDE KARBONDİOKSİT OLABİLİRBilim insanları, Ay da dahil olmak üzere Güneş Sistemi'ndeki birçok cismin atmosfere sahip olmadığını ve yeterli miktarda Güneş ışığı almadığını vurguluyor. Bu da karbondioksit gibi gazların sert yüzeylerde birikip donabileceği anlamına geliyor.ABD'nin Arizona Üniversitesi'nden bilim insanları, bunu doğrulamak için NASA'nın Ay yörüngesindeki Lunar Reconnaissance Orbiter uzay aracının 11 yıllık sıcaklık verilerini analiz etti.Veriler Ay'daki sıcaklığın geceleri -183 dereceye kadar düşebildiğini gösterdi. Karbondioksitin ise -78 derecede donduğu biliniyor.Veriler ışığında Ay'ın sıcaklık haritasını çıkaran araştırmacılar, Güney Kutbu'nun çevresinde, toplam 204 kilometrekarelik bir alanda karbondioksit içerek soğuk tuzakların bulunduğu sonucuna vardı.AY'DA KALICI ÜS İÇİN TARIM ÖNEMLİNASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.Bilim insanları karbondioksitin, bitkilerin büyümesi için gaza ihtiyaç duyan seralarda kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu da Ay'daki üssün varlığını koruyabilmesi için tarım yapılabileceğini gösteriyor.Karbondioksitin yakıt olarak kullanılması da gelecekte Ay'da kurulacak üslerin enerji ve gıda ihtiyacı için Dünya'ya bağımlılığını büyük ölçüde azaltabilir.