Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4. sondaj gemisi üstün teknolojileriyle filoya katılıyor! İşte verilecek sürpriz isim

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'yegelmesi planlanıyor. Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceğideğerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreyekadar da sondaj yapma özelliğine sahip.Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlıkveren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.7. NESİLBaşkan Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında "Sondaj filomuza dördüncügemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarakadlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır,yeni bir gemidir" sözleriyle müjdeyi vermişti.ALPARSLAN'A BÜYÜK GÖREVEdinilen bilgilere göre 7. nesil geminin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin deAlparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespitedilen alanlar olması bekleniyorDEV DALGALAR ARASINDA SONDAJ200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metrederinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yükkaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalgaboyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.BAKAN DUYURMUŞTUEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere,Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımısunuyorum." ifadesini kullandı.