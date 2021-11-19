Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4. sondaj gemisi üstün teknolojileriyle filoya katılıyor! İşte verilecek sürpriz isim
Başkan Erdoğan’ın müjdelediği 4. sondaj gemisi 2022'de üstün teknolojisiyle filoya katılacak. Son teknoloji gemiye ‘Alparslan’ adının verilmesi bekleniyor. Yedinci nesil gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. 200 kişilik mürettebata sahip gemi dev dalgalar arasında bile sondaj yapabilme kapasitesine sahip.
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye
gelmesi planlanıyor. Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği
değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye
kadar da sondaj yapma özelliğine sahip.
Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık
veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.
7. NESİL
Başkan Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında "Sondaj filomuza dördüncü
gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak
adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır,
yeni bir gemidir" sözleriyle müjdeyi vermişti.
ALPARSLAN'A BÜYÜK GÖREV
Edinilen bilgilere göre 7. nesil geminin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.
6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de
Alparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit
edilen alanlar olması bekleniyor
DEV DALGALAR ARASINDA SONDAJ
200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre
derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük
kaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200
metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga
boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.
BAKAN DUYURMUŞTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere,
Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı
sunuyorum." ifadesini kullandı.