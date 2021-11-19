Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
ÖĞLE SAATLERİNDE HZ. ALİ CAMİSİ'NE GEÇTİ
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe eşlik etti.