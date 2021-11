Başak Cengiz'in ailesi 'en acı an' için harekete geçti! Görüntü ve yayınlara erişim engeli getirdi

Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz’in ölümü başta acılı ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi sarstı. Vahşetin görüntüleri ise kan dondurdu. Öyle ki Cengiz ailesi avukatı aracılığıyla talepte bulundu. "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Aileyi derinden yaralamaktadır" denilerek görüntü ve yayınların kaldırılmasını istendi. Hakimlik ise 'infial' vurgusuyla talebi kabul etti. Kan donduran görüntülerin yayınlandığı bazı haber sitelerindeki yayınlara erişim engeli getirildi.

Ankara'dan mimarlık eğitimi için İstanbul'a geldi 28 yaşındaki Başak Cengiz. Nişanlıydı, evlenecekti. İdealleri, hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümü başta acılı ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi sarstı. Hatta öyle ki izleyen, detaylarını okuyan herkesin kanını donduran o vahşetin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği soruşturmaya yayın yasağı getirdi.'GÖRÜNTÜLER AİLENİN MAHREMİYETİNİ İHLAL EDİYOR'Tüm bu can yakan gelişmelerin ardından Başak Cengiz'in acılı ağabeyi Fatih Cengiz, avukatı Mustafa Tırtır aracılığı ile hakimliğe başvurdu. Bazı haber sitelerinde yayınlanan vahşetin görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Ailenin avukatı Mustafa Tırtır dilekçesinde, Başak Cengiz'in Can Göktuğ Boz tarafından tasarlanarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek, samuray kılıcıyla vahşi bir şekilde sokak ortasında katledildiğini dile getirdi.Vahşetten bir süre sonra olay anını net olarak gösteren bir videonun bazı internet sitelerinde yayınlanmaya başlandığı ifade edilen dilekçede, görüntülerin Cengiz ailesinin mahremiyetini ve kişilik haklarını çok ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.'HER GÜN BU OLAYI TEKRAR TEKRAR YAŞIYORLAR'Görüntülerin gizlilik kararı verilmiş bir soruşturma dosyasına ait olduğu belirtilen ve ailenin yaşadığı acı aktarılan dilekçede, 'Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, söz konusu yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Herkesin bu videoyu izlediğini bilmek dahi aileyi derinden yaralamaktadır.Bu görüntüler son derece mahrem ve hassas görüntülerdir. Tüm bu nedenlerle bir an önce erişime engellenmesi gerekmektedir' denildi. Toplum hassasiyetinin de bu yönde olduğu kaydedilerek, bazı internet sitelerindeki kullanıcıların vahşetin görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdiği ifade edildi.MAHKEME 'İNFİLAL' DEDİ, YAYINLARA ERİŞİM ENGELİ GETİRDİKamuoyu ve Başak ailesinin görüntülere ve yayınlara erişime engellenmesi talep edilen dilekçenin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi. Olayın toplumda infial yaratacak nitelikte olduğuna vurgu yapan hakimlik, kamuoyu düzeni ve delillerin henüz toplanmamış olması, çeşitli basın yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirebilecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağını belirtti.Tam da bu gerekçelerle yayın yasağı verildiğinin altını çizen hakimlik, Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'in talebini kabul etti. Kan donduran görüntülerin yayınlandığı bazı haber sitelerindeki yayınlara erişim engeli getirdi.