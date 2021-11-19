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AUZEF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? AUZEF Açıklandı Mı? 2021 AUZEF Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?

AUZEF sınavlarının yapılmasının ardından çoğu kişi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusunu merak ediyor. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınavı ne zaman açıklanacak? AUZEF 2021 sınavı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 19.11.2021 - 15:51 Güncelleme: 19.11.2021 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
AUZEF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? AUZEF Açıklandı Mı? 2021 AUZEF Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?
AUZEF sonuçları çoğu uzaktan öğretim öğrencisi tarafından merakla bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan sınavların ne zaman yapılacağı oldukça merak ediliyor. 13-14 Kasım'da yapılan sınavın ardından çoğu kişi AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak ve 2021 AUZEF sınav sonuçları  sorusuna cevap arıyor. Öğrencilerin birçoğu merakla AUZEF açıklandı mı sorusunu aratıyor. Sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.


Auzef Sonuçları Açıklandı Mı?


Auzef sonuçları çoğu kişinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yapılan sınavlar dört oturumla gerçekleşmişti. AUZEF sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler AUZEF sonuçları açıklandı mı ve AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu merak ediyor. Sınav sonucunun ne zaman yapılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

AUZEF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?




AUZEF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


Üniversiteyi uzaktan ve açık öğretim şeklinde okuyan kişiler AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Geçmiş senelerde yapılan sınavların ardından 1 hafta içinde sonuçlar açıklanmıştı. Bu dönemde yapılan sınavlarında aynı şekilde 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF Sınavına Nasıl İtiraz Edilir?


Çoğu kişi sınav sonuçlarını öğrendikten sonra AUZEF sınavına nasıl itiraz edilir sorusunu konuşuyor. AUZEF sınav sonucunu öğrenen kişiler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından sınav itiraz süreci için yapılan açıklama şu şekilde;

“Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır. Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.'

AUZEF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


AUZEF Yarıyıl Sonu Final Sınavı Ne Zaman?


AUZEF final sınavı da çoğu öğrenci tarafından merak ediliyor. Yapılan sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen öğrenciler bir yandan da final sınavı tarihini merak ediyor. AUZEF final sınavı tarihlerinin 18-19 Aralık tarihinde yapılması planlanıyor.

Telafi Sınavları Ne Zaman?


Telafi sınavları da sınava zorunlu sebepler dolayısıyla giremeyen öğrencilerin merak ettiği konulardandır. Telafi sınavları için belirlenen tarih ise 22-23 Ocak olarak belirlenmiştir.


AUZEF Bahar Dönemi Sınavları Ne Zaman?


AUZEF için merak edilen sorular arasında bahar dönemi sınavları da yer alıyor. 16-17 Nisan tarihinde yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca bahar dönemi final sınavlarının da 04 Haziran'da başlayacağı AUZEF tarafından belirtilenler arasındadır.

AUZEF Sınavı Nedir?


AUZEF çoğu kişinin sıklıkla duyduğu bu sebeple de merak ettiği isimlerdendir. AUZEF nedir sorusu bu sebeple merak edilir. AUZEF, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kısaltması olarak kullanılır. Bu fakültede okuyan öğrenciler ise AUZEF sınavına girerler. Her sınav sonrasında genellikle AUZEF açıklandı mı sorusu gündeme gelir. Bu sınav bütün illerde gerçekleştirilir. Ara sınavların puanlara kattığı oran %40'tır. Bitirme sınavlarının kattığı ise %60 oranındadır.

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