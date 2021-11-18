Ankara'da bir apartmanda patlama meydana geldi!

Saat 22.26 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde 3 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi.Binanın mutfak bölümünde meydana gelen patlama ile apartmanda çökme gerçekleşti. Çok sayıda apartman sakini, oluşan göçükten kurtarıldı.1'İ AĞIR 6 YARALIİlk belirlemelere göre 1'i ağır 6 yaralı, enkazdan çıkarıldı.ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOREkiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILDIĞI İDDİASIBinada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu iddia edildi.BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDEN BİLDİRDİKeçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olay yerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'DOĞALGAZ PATLAMASI'' Ekiplerimiz çalışıyor, inşallah daha fazla yaralı çıkmaz. Binanın mutfağında doğalgaz patlaması meydana geldi. Tüp diyorlar ama bana göre tüp o kadar tahribat yapamaz.'BİNANIN DÖRTTE BİRİ YIKILMIŞ, SANKİ DEPREM'Binalar eski. Buraların hızla kentsel dönüşüme alınması lazım. Binanın dörtte biri yıkılmış durumda, sanki deprem gibi. Ben olay yerindeyim, bir kat olduğu gibi çökmüş durumda. 6 yaralı enkazdan çıkarıldı. '