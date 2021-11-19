Ankara'da bir apartmanda patlama!

Saat 22.26 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde 3 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi.3 kattaki dairelerin aynı anda mutfak bölümünde meydana gelen eş zamanlı patlama ile apartmanda çökme gerçekleşti. Çok sayıda apartman sakini, oluşan göçükten kurtarıldı.1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayda ağır yaralanan 2 çocuktan birinin hayatını kaybettiğini, diğer çocuğun ise durumunun ağır olduğu bildirildi.Olayda 5 kişi ise yaralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun.'VALİ ŞAHİN: BABA DA HAYATINI KAYBETTİAnkara Valisi Vasip Şahin, yaralılardan bir kız çocuğu ve babasının hayatlarını kaybettiğini açıkladı.Son olarak ölü sayısı 2'ye yükseldi.BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILDIĞI BELİRTİLDİBinada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu belirtildi.ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOREkiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.VALİ ŞAHİN: BABA DA HAYATINI KAYBETTİAnkara Valisi Vasip Şahin, yaralılardan bir kız çocuğu ve babasının hayatlarını kaybettiğini açıkladı.Son olarak ölü sayısı 2'ye yükseldi.BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILDIĞI BELİRTİLDİBinada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu belirtildi.ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOREkiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.ANKARA VALİSİ: BİNADA FAZLA KİŞİNİN OLMADIĞI YÖNÜNDE BİLGİ VARAnkara Valisi Vasip Şahin, 'İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasında kaynaklan bir patlama olduğu belirlendi. Binada fazla kişinin olmadığı yönünde bilgi var ancak ekiplerin çalışması devam ediyor' ifadeleri kullandı.AFAD: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYORAFAD'dan yapılan açıklamada 'Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.' denildi.BAKAN KOCA: OLAY YERİNE 8 ADET AMBULANS GÖREVLENDİRİLDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz.'