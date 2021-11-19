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Beyaz Gazete
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AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP ve İyi Parti'den gelen açıklamalar üzerine seçimin 2023 yılında yapılacağını vurguladı.

AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi
Ekleme: 19.11.2021 - 12:36 Güncelleme: 19.11.2021 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi
Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener, kameraların karşısına geçerek erken seçim çağrılarını yinelemişti.

Ekonomik gidişatın iyi olmadığını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, endişeli olduklarını belirtmişti.

Muhalefetin seçim baskısı üzerine iktidardan karşıt yanıtlar gelmeye başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in seçim çağrısına cevap vererek Türkiye'nin özellikle önceki süreçte çok büyük siyasal çalkantılarla yılda bir seçime gittiğini hatırlattı.

'TÜRKİYE 6 AYDA BİR DEĞİŞİKLİĞE GİDEREK ÇOK BEDEL ÖDEDİ'

Bülent Turan, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

'Türkiye, 6 ayda bir hükümet değiştirerek çok büyük ekonomik ve siyasal bedeller ödedi. Biz başkanlık sistemine geçerken, en büyük iddiamız seçilen hükumetin 5 yıl boyunca güvende kalması, istikrarı sağlaması, uluslararası krizlere göğüs germesi, Türkiye'nin sorun alanlarını çözmesiydi. Dolayısıyla bizim ‘erken seçim' gündemimiz yok.

AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi

'2023'E KADAR SEÇİM OLMAYACAK'

Biz seçimimizi yaptık ve milletimiz bize 5 yıl yetki verdi. Bu meşru hükumetin, 5 yıl boyunca bu emaneti yerine getirmesi en büyük görevi. Bizim gündemimizde seçim yok, 2023'e kadar da olmayacak.'
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi
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