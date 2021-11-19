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ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar

. ABD'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını dillerine dolayan ve bu nedenle Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD deşifre oldu. ABD'nin Rusya'nın ikinci en büyük silah müşterisi olduğu ortaya çıktı. Rus gümrük verilerine göre ABD dahil altı NATO ülkesi, Türkiye’nin tek dolarlık işlem yapmadığı bu yılın ilk sekiz ayında Rusya’dan silah satın almış.

ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar
Ekleme: 19.11.2021 - 09:48 Güncelleme: 19.11.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar
Bir yandan Türkiye'nin Moskova'dan Silah alımına şiddetle karşı çıkan Washington, diğer
yandan rakibi ile iş tutmuş. Rusya'nın bu yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği silah ihracatına
ilişkin rapor, ikinci en büyük müşterinin ABD olduğunu ortaya koydu.

Rus RBC Haber ajansının aktardığı Gümrük İdaresi'nin resmi raporuna göre, 2021yılının ilk
sekiz ayında silah satışında Moskova'nın bir numaralı müşterisi Afrika ülkesi Cezayir oldu.
Rusya'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma malzemesi satın alan Cezayir'i ABD izliyor, ancak
listede alım tutarı gizli tutulmuş.

RUS MALI FÜZE MOTURU

Hürriyet'teki habere göre; silahlar normal ürünler gibi açık değil, ne oldukları gizli kalacak
şekilde "SSSS" gümrük kodunu aldığı için Amerika'nın hangi silahları satın aldığı raporda
netlik kazanmadı.

Ancak askeri uzmanlar raporlara yansımayan detaylara ilişkin bilgi verdi. Buna göre ABD'nin
Rusya'dan satın aldığı askeri nitelikteki en önemli malzeme füze motorları oldu.

ABD, roketlerinde Rus RD-180 füze motorlarını kullanıyor. İkinci önemli harcama kalemini ise
Kalaşnikof tüfekleri ve tank savar silahlar oluşturdu.
Ayrıca ABD'nin her yıl Rusya'dan milyonlarca adet mermi ithal ettiği biliniyor. Rusya Federal
Gümrük İdaresi raporu, Türkiye'nin son sekiz ayda tek bir dolarlık silah alımı yapmadığını
gösteriyor.

BEŞ NATO ÜYESİ DAHA LİSTEDE

Ankara S-400 sistemi alımından ötürü ABD'nin yaptırımlarına maruz kalırken, söz konusu
dönemde listede 5 başka NATO ülkesinin adı daha yer aldı. Bunlar sırasıyla Almanya,
İngiltere, Estonya, Çekya ve Hollanda. NATO ülkeleri dışında Rusya'dan yüklü silah alımı
yapan diğer ülkeler Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.
Kremlin Sarayı'nın dış ülkelerle askeri işbirliği servisinin yöneticisi Dmitriy Şugayev, daha
önce yaptığı bir açıklamada yabancı ülkelerin en çok hava savunma sistemleri "S-400" ile
"Pantsir-S1" ile ilgilendiklerini söylemişti.

Bunun ardından ise askeri uçak ve helikopterler geliyor. Rusya'nın silah ihracatının yarıdan
fazlasını hava araçları oluşturuyor.
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ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar
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