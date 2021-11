2019 yılında başlayan 'Vampir Sibel' davası 2022'ye ertelendi

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar, Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe,Serkan Dalkılıç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Davada tutuksuz yargılanan ve hakkında 'inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 121 yıl hapis cezası istenen sanık Sibel Gönül, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadı.Duruşmada okunan yazılı tanık beyanına itiraz eden sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç, önceki beyanlarınıtekrar ederek suçlamaları reddetti.Mahkeme heyeti adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar Sibel Gönül, Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç'ınmevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Ocak 2022 tarihine erteledi.